Ông Đoàn Ngọc Hải hỗ trợ đưa bé gái 7 tuổi xuất viện về quê sau thời gian dài điều trị bỏng toàn thân, hồi phục thần kỳ

Sau 6 tháng được bác sĩ áp dụng các phương pháp điều trị chuyên sâu, ghép da, bé gái bị bỏng rất nặng sau vụ cháy nhà thương tâm đã qua cơn nguy kịch, được ông Đoàn Ngọc Hải lái xe đưa về An Giang.

Theo báo Dân Trí đưa tin, sáng 13/10, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, bé gái N.T.N.D. (7 tuổi, quê Chợ Mới, An Giang) vừa được cho xuất viện sau 6 tháng điều trị bỏng nặng.

Theo tình trạng nhập viện trước đó, ngày 8/4, gia đình bé D. đang ngủ thì trong nhà bị chập điện cháy. Hỏa hoạn khiến bé và bà ngoại bỏng nặng nhưng không may bà mất tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhi được ông Đoàn Ngọc Hải lái xe đưa về quê trong ngày xuất viện - Ảnh: Dân Trí

Để cứu bệnh nhi, ekip điều trị đã áp dụng các biện pháp điều trị bỏng chuyên sâu, làm lạnh, chống loét, chống nhiễm trùng, ghép da... bé đã hồi phục tốt, dù chậm hơn dự đoán.

Đến ngày 12/10, bé được bác sĩ cho xuất viện, về nhà khoảng 10 ngày để dưỡng bệnh, nâng đỡ tâm lý. Sau thời gian trên, bé sẽ trở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi, tập vật lý trị liệu, tái khám các vết thương.

Ngày xuất viện, bé D. là bệnh nhi đầu tiên được về quê trên chiếc xe cứu thương của nghệ sĩ Việt Hương trao tặng cho ông Đoàn Ngọc Hải. Ngoài ra, bệnh nhi cũng được mạnh thường quân tặng số tiền 15 triệu đồng để mua thực phẩm và sữa.

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