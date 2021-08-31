CSGT hỗ trợ đưa cháu bé bị bỏng nặng đi cấp cứu trong đêm, thấy hoàn cảnh khó khăn, còn tặng thêm gạo và sữa

Thấy một phụ nữ ôm con nhỏ bị bỏng nặng nhờ giúp đỡ, tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu trong đêm.

Theo thông tin của Vietnamnet, khoảng 19h ngày 29/8, tổ công tác thuộc Đội CSGT, phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương làm nhiệm vụ trên tuyến đường tỉnh 741, tại Cổng KCN Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên) bắt gặp một người phụ nữ ôm cháu bé trên tay trong tình trạng cơ thể bị bỏng rộp đến nhờ được giúp đỡ.

Tổ công tác đã nhanh chóng phân công 2 cán bộ dùng xe tuần tra hỗ trợ đưa cháu bé đến bệnh viện ở TX. Bến Cát cấp cứu. Sau khi được cấp cứu và tiến hành lấy mẫu test Covid-19 cho kết quả âm tính, tổ công tác đã hỗ trợ đưa cháu bé về lại nhà.

Tổ công tác tặng quà, nhu yếu phẩm cho gia đình cháu bé bị bỏng - Ảnh: Cục CSGT

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, được biết gia đình cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ làm thuê trong 1 tiệm gỗ ở xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên và cháu bé bị bỏng cũng đang bị bướu, gia đình không có điều kiện về tài chính để phẫu thuật cho bé. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, điều kiện gia đình thêm phần vất vả hơn.

Do đó, tối 30/8, Tổ công tác TTKS Đội CSGT thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã vận động cán bộ trong Đội ủng hộ, giúp đỡ gia đình cháu bé. Đồng thời đến nhà gửi tặng nhu yếu phẩm (gạo, sữa,...) và tiền mặt 3,5 triệu đồng để chia sẻ, hỗ trợ vượt qua khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/csgt-ho-tro-dua-chau-be-bi-bong-nang-di-cap-cuu-trong-dem-thay-hoan-canh-kho-khan-con-tang-them-gao-va-sua-421577.html