Các trường hợp này bị phạt từ 2 đến 7,5 triệu đồng do lỗi khai báo y tế không đủ số người và không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, các lái xe “luồng xanh” thường lợi dụng việc không phải dừng ở các chốt chống dịch để phản ứng lại lực lượng chốt chặn.

Riêng TP.Pleiku, từ ngày 19/8 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý ít nhất 14 tài xế "luồng xanh" vi phạm trong phòng chống dịch với số tiền phạt từ 5-10 triệu đồng/trường hợp.

CSGT kiểm tra phát hiện trong nhiều thùng xe tải 'luồng xanh' có người lẩn trốn để qua chốt kiểm dịch - Ảnh: Tiền Phong

Không những thế, họ còn lợi dụng “luồng xanh” để chở lậu người trên thùng xe, ca bin, khai báo không trung thực số lượng người để kiếm thêm thu nhập; nhiều trường hợp dùng cả chăn, màn cuộn dấu nằm trong thùng xe tải về qua mặt lực lượng trực chốt. Vị này cũng cho biết, các lái xe còn đi không đúng lộ trình, bốc dỡ hàng nhiều nơi.

“Vừa qua ở Gia Lai phát hiện 3 trường hợp F0 là tài xế luồng xanh. Đấy là chưa kể nhiều tài xế còn chở lậu người trong thùng xe để vượt chốt. Vậy, nếu không kiểm tra kỹ tại các chốt để vào nội tỉnh lây lan dịch bệnh thì ai chịu trách nhiệm. Nói thật, nếu chúng tôi không kiểm tra kỹ tài xế luồng xanh, tình hình dịch ở Gia Lai còn phức tạp hơn rất nhiều”, vị này nói.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Gia Lai thông in thêm: "Mỗi địa phương đều nên bố trí bãi tập kết hàng hóa, lái xe ở vùng dịch về phải được cách ly tạm thời để bốc dỡ. Tôi đảm bảo việc tài xế cam kết, chưa tin được, bởi thực tế chúng tôi đã xử lý rất nhiều trường hợp luồng xanh tạt ngang, tạt dọc, dẫn đến không xác định nguồn lây".

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 28/5 đến nay, Gia Lai ghi nhận 470 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 21 trường hợp tái dương tính); đã xuất viện 154 trường hợp, hiện có 337 trường hợp đang được điều trị.