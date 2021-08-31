Bộ Y tế hướng dẫn danh sách 9 dụng cụ phòng hộ cần thiết dành cho người chăm sóc F0 tại nhà để hạn chế lây nhiễm SARS-CoV-2

Những người cần trang bị các vật dụng này gồm tất cả người làm ở các cơ sở khám, chữa bệnh; cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm; cơ sở cách ly theo dõi người nhiễm hoặc nghi ngờ; theo dõi chăm sóc người nhiễm, nghi nhiễm tại nhà.

Theo thông tin từ VietNamNet, Bộ Y tế vừa đưa ra hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch Covid-19 .

Theo Bộ Y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân sử dụng trong phòng, chống bệnh dịch Covid-19 phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Ngoài ra, người cần trang bị còn là người thực hiện nhiệm vụ tại các chốt trong khu vực cách ly, tổ Covid-19, khu vực lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin tại cộng đồng; khu vực nhập/xuất cảnh người, hàng hóa; vận chuyển người nhiễm, nghi ngờ nhiễm...

Các phương tiện phòng hộ tối thiểu được lựa chọn và sử dụng gồm:

- Găng tay: Gồm găng tay y tế (găng tay sạch hoặc vô khuẩn) tùy vào mức độ tiếp xúc với F0 hoặc F1, F2..., và găng tay vệ sinh.

- Khẩu trang: Khẩu trang y tế thông thường hoặc phòng nhiễm khuẩn và khẩu trang hiệu suất lọc cao (N95).

- Bộ trang phục phòng hộ cá nhân: Quần áo liền (có mũ) hoặc rời hoặc áo choàng chống dịch, dài che kín người. Bộ trang phục này phải được sản xuất từ vải không dệt, chống thấm, có khả năng bảo vệ chống vi sinh vật xâm nhập theo đường dịch, dễ sử dụng, thoáng mát.

- Tạp dề bán thấm: Vật liệu chống thấm, buộc dây hoặc đeo quanh cổ.

- Mũ: Che kín đầu, tóc, tai.

- Ủng bảo hộ: Dài quá bắp chân, dùng vật liệu có thể tái sử dụng.

- Bao giầy: Che phủ bàn chân, bắp chân có dây cố định tránh tuột và bao phủ được ống quần mặc bên trong. Bao giầy cũng phải là vật liệu bán thấm hoặc chống thấm.

- Tấm che mặt: Che hoàn toàn được hai bên tai và chiều dài khuôn mặt, làm bằng nhựa dẻo, trong, chống mờ do hơi nước, không làm biến dạng hình ảnh, cung cấp tầm nhìn tốt cho người dùng.

- Kính bảo hộ: Gồm gọng cài tai hoặc dây đeo sau đầu, phải trong suốt, ôm hết khuôn mắt hoặc che phủ hết mắt, hai bên thái dương.

Ảnh minh họa: Internet

Bộ Y tế cũng lưu ý phương tiện phòng hộ cá nhân chỉ hiệu quả khi áp dụng cùng với những biện pháp phòng ngừa lây nhiễm và kiểm soát nhiễm khuẩn khác.

Các phương tiện phòng hộ cá nhân được tháo bỏ tại phòng đệm và cho ngay vào thùng chất thải lây nhiễm sau khi tháo bỏ. Luôn vệ sinh tay khi tháo bỏ từng phương tiện phòng hộ.

Khu vực mặc và tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân phải là hai khu vực riêng biệt. Bộ quần áo mặc trong trang phục phòng hộ được thay và giặt tập trung sau mỗi ca làm việc.

Bộ Y tế cũng yêu cầu luôn có sẵn phương tiện phòng hộ cá nhân và được bảo quản đúng quy định. Kiểm tra số lượng hàng ngày để bảo đảm không thiếu phương tiện phòng hộ ngay cả trong tình huống khẩn cấp.

Nhân viên y tế phải được đào tạo kỹ về sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trước khi làm việc. Họ cần lựa chọn đúng chủng loại phương tiện theo từng tình huống công việc, kích cỡ phù hợp với người sử dụng.

Người sử dụng cần tuân thủ tuyệt đối quy trình mang và tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân. Cũng theo Bộ Y tế, tuyệt đối không mặc bộ trang phục phòng hộ khi ngủ, nghỉ, sinh hoạt, ăn uống. Không phun hóa chất khử khuẩn lên bề mặt trang phục trong bất kỳ tình huống nào và không tái sử dụng.

Đặc biệt, phương tiện phòng hộ cá nhân sau sử dụng là chất thải lây nhiễm, phải được thu gom và xử lý như chất thải lây nhiễm.

Bộ trang phục dạng liền, rời hoặc áo choàng chống dịch chỉ sử dụng một lần, thải bỏ ngay khi không còn làm việc hoặc ra khỏi khu vực có nguy cơ lây nhiễm. Bộ Y tế khuyến cáo khu vực mang và tháo bỏ phương tiện phòng hộ là riêng biệt. Xử lý tập trung bộ quần áo mặc trong bộ trang phục.