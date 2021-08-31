Khoảng 1,71 triệu học sinh từ mầm non đến THPT ở TP.HCM sẽ được miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với học sinh từ mầm non đến THPT. UBND TP.HCM đã đồng ý chủ trương này, Sở Giáo dục và Đào tạo đang chờ văn bản chính thức để triển khai.

Theo thông tin từ Dân Sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với học sinh từ mầm non đến THPT. UBND TP.HCM đã đồng ý chủ trương này, Sở Giáo dục và Đào tạo đang chờ văn bản chính thức để triển khai.

Cụ thể, sẽ có khoảng 1,71 triệu học sinh từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT (chưa tính hệ giáo dục thường xuyên) được miễn học phí học kỳ I.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 24/8, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất UBND TP.HCM giữ nguyên mức thu học phí của năm học 2020-2021 áp dụng cho năm học mới và đã được UBND TP.HCM chấp thuận.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng đã phối hợp các sở, ngành liên quan ban hành hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 và các công văn hướng dẫn khác liên quan khoản thu cho đến khi có hướng dẫn mới thay thế.

Tuy nhiên, trước tình dịch bệnh kéo dài, buộc năm học 2021-2022 phải thực hiện dạy học trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình đề xuất UBND TP.HCM giãn thời gian thu học phí. Trước mắt, Sở đề xuất Thành phố tạm không thu học phí học kỳ I, đồng thời, đề xuất miễn học phí học kỳ I như chính sách hỗ trợ khó khăn cho phụ huynh và học sinh từ mầm non đến phổ thông.

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