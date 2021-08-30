Ông chủ trọ 'không tóc' miễn phí tiền phòng, thức đêm vác từng bình oxy đến cho F0: 'Tụi nhỏ khổ quá, sao nỡ lấy tiền'

Những tháng gần đây, người dân TP.HCM chật vật vì khó khăn do dịch bệnh. Đại dịch Covid-19 ập xuống khiến cuộc sống của không ít những người lao động lao đao và bị ảnh hưởng. Công việc phải tạm ngưng khiến cho thu nhập không ổn định, chưa kể còn phải chi trả tiền nhà trọ, tiền ăn uống hàng ngày. Thấu hiển nỗi vất vả của bà con, nhiều chủ trọ đã có những hành động vô cùng thiết thực như giảm tiền nhà trọ, tặng nhu yếu phẩm để hỗ trợ phần nào lúc thiếu thốn.

Mới đây, câu chuyện về một "ông chủ trọ không tóc" ở quận 3, TP.HCM đã khiến không ít người xúc động. Theo thông tin từ Thanh Niên, ông chủ có tấm lòng ấm áp đó là anh Phạm Phú Quốc, 48 tuổi, chủ khu nhà trọ tại hẻm 79 Trần Văn Đang (P.9, Q.3, TP.HCM). Khi vừa hay tin người dân trong con hẻm 377 Cách Mạng Tháng Tám (P.12, Q.10) có nhiều ca F0 mới phát hiện, nhiều hộ gia đình gặp khó khăn, anh đã lập tức chở hàng chục phần quà là nhu yếu phẩm và những túi thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 cho bà con. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên anh có những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như vậy.