Ông chủ trọ 'không tóc' miễn phí tiền phòng, thức đêm vác từng bình oxy đến cho F0: 'Tụi nhỏ khổ quá, sao nỡ lấy tiền'

Những ngày "Sài Gòn ốm", ông chủ trọ Phạm Phú Quốc (48 tuổi) không chỉ miễn phí tiền thuê phòng cho những người gặp khó khăn mà còn cung cấp nhu yếu phẩm đều đặn. Thấy ai kêu đói, anh lập tức chở nhu yếu phẩm, thuốc và oxy đến cứu trợ dù là đêm hay ngày.
- Trưa nắng vẫn 'chạy đôn chạy đáo' đi mua hàng cho người dân, chú bộ đội ngớ người vì bị 'bỏ bom' túi cá, hành động của các dì trong xóm khiến ai cũng bất ngờ
- Bình Dương vượt 100.000 ca nhiễm, tiếp tục thực hiện ‘đông cứng, khóa chặt’ ở nhiều địa phương
Những tháng gần đây, người dân TP.HCM chật vật vì khó khăn do dịch bệnh. Đại dịch Covid-19 ập xuống khiến cuộc sống của không ít những người lao động lao đao và bị ảnh hưởng. Công việc phải tạm ngưng khiến cho thu nhập không ổn định, chưa kể còn phải chi trả tiền nhà trọ, tiền ăn uống hàng ngày. Thấu hiển nỗi vất vả của bà con, nhiều chủ trọ đã có những hành động vô cùng thiết thực như giảm tiền nhà trọ, tặng nhu yếu phẩm để hỗ trợ phần nào lúc thiếu thốn.
Mới đây, câu chuyện về một "ông chủ trọ không tóc" ở quận 3, TP.HCM đã khiến không ít người xúc động. Theo thông tin từ Thanh Niên, ông chủ có tấm lòng ấm áp đó là anh Phạm Phú Quốc, 48 tuổi, chủ khu nhà trọ tại hẻm 79 Trần Văn Đang (P.9, Q.3, TP.HCM). Khi vừa hay tin người dân trong con hẻm 377 Cách Mạng Tháng Tám (P.12, Q.10) có nhiều ca F0 mới phát hiện, nhiều hộ gia đình gặp khó khăn, anh đã lập tức chở hàng chục phần quà là nhu yếu phẩm và những túi thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 cho bà con. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên anh có những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như vậy.
Hai vợ chồng anh Phú Quốc có 20 phòng trọ trong căn nhà 4 tầng, chủ yếu dành cho sinh viên và hộ gia đình nhỏ thuê với giá từ 2,5-4 triệu/ tháng. Từ khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, thấy nhiều người thuê trọ gặp khó khăn hoặc phải về quê tránh dịch, hai vợ chồng bàn bạc giảm giá tiền nhà, sau đó miễn phí hẳn luôn cho những khách ở lại. Nhiều hoàn cảnh éo le trong khu trọ còn được ông chủ nhà hỗ trợ rau, gạo xuyên suốt ngày dịch. Anh bày tỏ: "Thấy tụi nhỏ ở lại khổ quá, sao mà lấy tiền được. Cứ nói quà đây này, ở dưới này có đầy đủ đồ ăn hết tụi con cứ xuống đây lấy, gạo đường trứng sữa cứ lấy tụi con ăn".
Đam mê phượt, lại có thói quen làm từ thiện nhiều năm nay nên những ngày giãn cách xã hội, cứ hễ thấy ai kêu thiếu lương thực, F0 cần thuốc chưa bệnh, dù là đêm hay ngày, anh Quốc đều cố gắng hết sức để trợ giúp. Anh tâm sự: "Lúc đầu cũng rất sợ, gia đình nói cẩn thận, bạn bè cũng cẩn thận. Nhưng cảm xúc trào dâng khi thấy tất cả mọi người đang cần tụi tôi, cần phần quà nên tụi tôi có động lực vượt qua nỗi sợ đó".
Suốt 3 tháng qua, hai vợ chồng đã cùng nhau giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, ngoài việc miễn phí tiền phòng cho người khó khăn còn thường xuyên hỗ trợ rau củ tươi sạch, lương thực thiết yếu cho bà con hàng xóm đang gặp khó khăn khiến anh nấy đều vô cùng cảm kích.