Cả nhà là F0, bà mẹ sinh 5 kỷ lục ở Sài Gòn đau đớn khi con nói: 'Mẹ ơi, đi 7 phải về 7 người mới vui'

Xã hội 30/08/2021 11:46

Bà mẹ sinh 5 con, kỷ lục 1 lần sinh tại Việt Nam chia sẻ câu chuyện dịch Covid-19 tràn tới gia đình chị. Nỗi đau vì mất người thân khiến chị chới với, 6 mẹ con phải nương tựa vào nhau để cố gắng vượt qua.

Chị Lê Huỳnh Anh Thư – bà mẹ sinh 5 con, kỷ lục 1 lần sinh tại Việt Nam chia sẻ câu chuyện dịch Covid-19 tràn tới gia đình chị. Covid-19 đã khiến mẹ chồng chị tử vong, những ngày tháng tang thương khiến chị vô cùng chới với khi giờ đây 6 mẹ con phải gắng vượt qua và nương tựa vào nhau.

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Chị Thư từng lập kỷ lục tại Việt Nam vì ca sinh 5 - Ảnh: Internet

Chia sẻ với Infonet, chị Thư cho biết từ lúc giãn cách, chị luôn đóng cửa cho trẻ ở nhà vì chị biết nhà mình đông con nếu không may mắc bệnh sẽ rất khổ.

Trước đó mẹ chồng chị có tiếp xúc với hàng xóm vài phút để hỏi thăm người ốm, sau đó bà bị ho, mệt mỏi. Người nói chuyện với bà được xác định F0, chị Thư có linh tính chẳng lành.

Ngày 30/7, chị Thư và mẹ lên phường lấy mẫu xét nghiệm test nhanh. Về nhà vừa thay đồ, tắm giặt khử khuẩn rồi mới gặp các con thì chị Thư nhận được thông báo của y tế phường thông báo chị và mẹ đã dương tính, lên phường làm xét nghiệm PCR. 

Nghe kết quả dương tính, chị bàng hoàng vì không nghĩ Covid-19 lại rơi vào gia đình mình. Chị xin y tế phường cho cả nhà nhập viện vì mẹ chị nhiều tuổi, bà bị ho sốt từ 4,5 ngày trước nên khá mệt. Mấy đứa trẻ cũng ho, sốt như cảm cúm thông thường. Khi lấy mẫu xét nghiệm cho 5 đứa trẻ, kết quả, cả 5 cháu cũng dương tính.

Cả nhà chị Thư được được đi cách ly tại Quận 2 và được phân về 1 phòng, đó là chung cư mới chưa có người ở. Đi cách ly với 5 đứa trẻ và mẹ già khiến chị Thư không cho phép mình mệt mỏi. Chị chăm mẹ, chăm con, gần như không có phút nghỉ ngơi. Một bé nặng nhất sốt, ho liên tục, 4 bé còn lại chỉ nóng sốt nhẹ.

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5 đúa bé theo mẹ và bà nội đến khu cách ly - Ảnh: Infonet

Sau nhiều ngày điều trị cách ly, bà nội bị tụt oxy máu và phải đưa xuống tầng cấp cứu. Dù mẹ được đưa xuống lầu cấp cứu nhưng đến ngày 5/8 bà đã ra đi mãi mãi. Chị Thư nghẹn ngào nhận tin mất người thân: "Tôi chỉ biết khóc thương mẹ vì không nghĩ mẹ mình lại ra đi nhanh như vậy. Bình thường bà tập thể dục, ăn uống khoa học. Dù hơn 70 tuổi nhưng bà rất khoẻ vậy nhưng vẫn không qua được khi mắc Covid-19".

Mẹ chồng mất, chị không dám nói với các con, sợ các con sẽ buồn và khóc vì nhớ bà. Mỗi ngày trong khu cách ly, những đứa trẻ ngây ngô đều hỏi mẹ "bà đâu mẹ, bà có xem ca nhạc không mẹ?" khiến lòng chị như có lửa đốt. Thương con, xót mẹ chồng, chị càng cố gắng mạnh mẽ vượt qua để sớm ngày xuất viện. Đến 11/8, chị Thư nhận được giấy thông báo ra viện nhưng vẫn còn 1 bé dương tính. Chị Thư lại xin ở lại để chờ bé âm tính thì 6 mẹ con mới về. Đến ngày 14/8, bé đã âm tính nên được ra viện. Cả nhà chị Thư mừng tủi xếp dọn đồ đạc về nhà. 

Lúc này, nỗi đau mất người thân lại càng lớn khi một cháu bất giác hỏi mẹ: "Nội đâu mẹ, sao nội không về cùng mẹ con mình, đi 7 người phải về 7 người mới vui". Nghe con nói mà nước mắt chị lưng tròng, đành phải nói dối là bà đã về nhà trước đợi 6 mẹ con. 

Được biết, chồng chị Thư làm nghề lái xe taxi, trước khi gia đình nhiễm Covid-19 anh ở ngoài chung cư nên anh không nhiễm Covid-19. Nhớ lại khoảnh khắc mở cửa nhà, chị Thư xót xa: "Khi các con về, mở cửa nhìn thấy di ảnh nội, đứa nào đứa ấy oà lên khóc vì trách mẹ nói dối. Tôi phải nén lòng dỗ dành các con, giải thích vì sao mẹ phải nói dối để chúng hiểu mà nén lại nỗi đau buồn".

Dịch bệnh căng thẳng có thể đổ ập xuống bất cứ gia đình nào, để tránh những nỗi đau vì mất mát người thân yêu, mỗi chúng ta phải ý thức bảo vệ chính bản thân mình và người xung quanh. Mỗi cá nhân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh để sớm "đánh bại" vi rút "tác oai, tác quái" thời gian qua, sớm trở lại cuộc sống thường nhật.

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