Thiếu niên 15 tuổi đi bộ từ Vũng Tàu về Đắk Lắk: Không có giấy tờ tùy thân, hết tiền ở trọ nên phải xách ba lô về nhà

Xã hội 30/08/2021 08:43

Do dịch Covid-19 nên không tìm được việc, nhiều tháng nay cũng không còn tiền sinh hoạt, Đại cũng không còn tiền để trả phòng trọ nên đã thu dọn đồ đạc đi bộ về quê.

Tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng suốt nhiều tháng nay gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là những lao động nghèo. Việc làm phải tạm ngưng, thu nhập bị hạn chế, nhiều người đã phải rời thành phố để về quê với hy vọng đỡ phần nào chi phí. Tuy nhiên hành trình về quê của những người này gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 29/8, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Long Tân, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), đại uý Nguyễn Viết Nga cùng trung uý Vũ Lê Thanh Long (công an xã Long Tân) thấy một thiếu niên đi xe đạp tới gần chốt.

Khi kiểm tra thông tin, trung uý Long phát hiện em không có giấy tờ tuỳ thân, cũng không có giấy đi đường theo quy định nên giữ lại để kiểm tra. Khi hỏi đi đâu thì thiếu niên này trả lời "em về quê ở Đắk Lắk". Quá ngạc nhiên, vì Đắk Lắk rất xa, đi xe đạp không biết khi nào tới, lực lượng làm nhiệm vụ gặng hỏi thì em này trả lời "quê em cách đây khoảng 400km".

Thiếu niên này trình bày, mình tên Hà Văn Đại (15 tuổi, quê ở thôn Cao Thắng, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

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Đạt được người dân hỗ trợ xe đạp mới, có thắng - Ảnh: Người Lao Động 

Từ đầu năm 2021, do hoàn cảnh khó khăn, Đại theo xe về xã Lộc An, huyện Đất Đỏ để kiếm việc làm, và ở trọ gần cảng cá Lộc An. Tuy nhiên do dịch Covid-19 nên không tìm được việc, nhiều tháng nay cũng không còn tiền sinh hoạt. Thời gian này, những người ở trọ cùng cũng đã đi hết, Đại cũng không còn tiền để trả phòng trọ nên đã thu dọn đồ đạc đi bộ về quê.

Xách ba lô, đi bộ được khoảng 10km, khi dừng chân nghỉ, Đại gặp được một người tốt cho em một chiếc xe đạp. Khi đang đạp đến xã Long Tân thì bị yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Nhận thấy, việc để Đại đạp xe đi về vô cùng nguy hiểm, hơn nữa đang thời gian thực hiện giãn cách xã hội không thể để em đi qua chốt, công an xã Long Tân đã yêu cầu Đại gọi điện về cho gia đình để xác minh. Sau khi gia đình em gửi giấy khai sinh qua, công an xã đã thống nhất không xử phạt nhưng cũng không thể để Đại tiếp tục di chuyển. "Người dân xung quanh thấy thương quá cũng tặng Đại chiếc xe khác có thắng để em đạp an toàn hơn", trung uý Long chia sẻ.

May mắn thay, Đại uý Nguyễn Viết Nga nhớ ra có một người quen thường xuyên giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn nên đã liên hệ chị này để nhờ hỗ trợ.

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Một nhà hảo tâm giúp đỡ em đến khi hết giãn cách - Ảnh: Người Lao Động

Nhận được thông tin, chị đã lái ô tô đến chở Đại về nhà ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Chị Nga cho biết sẽ cho em ăn, ở tại nhà chị ít nhất cho đến khi hết giãn cách xã hội, lúc đó sẽ liên hệ gia đình để đưa Đại về quê.

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Từ khóa:   thiếu niên đi xe đạp COVID-19 đi bộ về quê

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