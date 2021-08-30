Trưa nắng vẫn 'chạy đôn chạy đáo' đi mua hàng cho người dân, chú bộ đội ngớ người vì bị 'bỏ bom' túi cá, hành động của các dì trong xóm khiến ai cũng bất ngờ

Xã hội 30/08/2021 17:30

Trước tình hình dịch phức tạp, lực lượng quân đội được điều động vào miền Nam giúp đỡ người dân chống dịch. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đã có hành động bom hàng của các chú bộ đội khiến nhiều người bức xúc.

Những tháng vừa qua, tình hình dịch bệnh ở các tỉnh thành phía Nam diễn biến phức tạp. Chính vì thế những hoạt động của người dân bị ảnh hưởng rất lớn. Hàng loạt Chỉ thị và biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Mới đây nhất, tại một số địa phương thực hiện "ai ở đâu, ở yên đó" nhằm sớm kiểm soát được Covid-19. 

Tại TP.HCM và một số địa phương phía Nam, lực lượng quân đội được điều động để tham gia vào công tác hỗ trợ người dân mùa dịch, trong số đó phải kể đến đi chợ hộ cho các hộ gia đình. Tuy nhiên không ít người đã có hành động "bom hàng" khiến các chú bộ đội ngớ người.

chu bo doi 1
Các anh bộ đội tỏ vẻ lúng túng, hốt hoảng khi bất ngờ bị người dân bom hàng - Ảnh cắt từ clip

Mới đây, trong đoạn video được đăng tải trên MXH ghi lại hình ảnh 2 chiến sĩ bộ đội cầm một túi cá đầy vẻ lúng túng giữa xóm. Đi kèm video là dòng trạng thái: "Bộ đội với phường đi mua hộ mà còn bị bom nữa. Thương mấy chú bộ đội ghê. Xóm khác không lấy đem vào hẻm nhà em nha."

Thấy các chú bộ đội hớt hải đi mua đồ mang về mà lại bị bỏ bom giữa chừng, các cô lớn tuổi trong xóm đã đồng loạt rao lớn: "Có ai mua cá không nè? Mua giúp chú bộ đội nè! Cá rẻ nè!". 

Sau khi đoạn cli pđược đăng tải, nhiều ý kiến chỉ trích người mua hàng kia vì hành động thiếu suy nghĩ. Giữa thời điểm đi lại khó khăn, lực lượng quân đội phải hoạt động hết công suất để cố gắng mua hàng hóa giúp người dân thì một số trường hợp thiếu ý thức lại bỏ bom không cần đắn đo. Cư dân mạng xem đọa clip thấy hình ảnh 2 chú bộ đội đứng nhìn quanh đầy lo lắng mà vừa thương vừa cảm động. 

Bình Dương vượt 100.000 ca nhiễm, tiếp tục thực hiện ‘đông cứng, khóa chặt’ ở nhiều địa phương

Bình Dương vượt 100.000 ca nhiễm, tiếp tục thực hiện ‘đông cứng, khóa chặt’ ở nhiều địa phương

Tổng ca mắc COVID-19 tại Bình Dương đã trên 104.000 ca. Số ca mắc sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo.

Xem thêm
Từ khóa:   chú bộ đội bom hàng dịch Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 6 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số