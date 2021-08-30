Trưa nắng vẫn 'chạy đôn chạy đáo' đi mua hàng cho người dân, chú bộ đội ngớ người vì bị 'bỏ bom' túi cá, hành động của các dì trong xóm khiến ai cũng bất ngờ

Trước tình hình dịch phức tạp, lực lượng quân đội được điều động vào miền Nam giúp đỡ người dân chống dịch. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đã có hành động bom hàng của các chú bộ đội khiến nhiều người bức xúc.

Những tháng vừa qua, tình hình dịch bệnh ở các tỉnh thành phía Nam diễn biến phức tạp. Chính vì thế những hoạt động của người dân bị ảnh hưởng rất lớn. Hàng loạt Chỉ thị và biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Mới đây nhất, tại một số địa phương thực hiện "ai ở đâu, ở yên đó" nhằm sớm kiểm soát được Covid-19.

Tại TP.HCM và một số địa phương phía Nam, lực lượng quân đội được điều động để tham gia vào công tác hỗ trợ người dân mùa dịch, trong số đó phải kể đến đi chợ hộ cho các hộ gia đình. Tuy nhiên không ít người đã có hành động "bom hàng" khiến các chú bộ đội ngớ người.

Các anh bộ đội tỏ vẻ lúng túng, hốt hoảng khi bất ngờ bị người dân bom hàng - Ảnh cắt từ clip

Mới đây, trong đoạn video được đăng tải trên MXH ghi lại hình ảnh 2 chiến sĩ bộ đội cầm một túi cá đầy vẻ lúng túng giữa xóm. Đi kèm video là dòng trạng thái: "Bộ đội với phường đi mua hộ mà còn bị bom nữa. Thương mấy chú bộ đội ghê. Xóm khác không lấy đem vào hẻm nhà em nha."

Thấy các chú bộ đội hớt hải đi mua đồ mang về mà lại bị bỏ bom giữa chừng, các cô lớn tuổi trong xóm đã đồng loạt rao lớn: "Có ai mua cá không nè? Mua giúp chú bộ đội nè! Cá rẻ nè!".

Sau khi đoạn cli pđược đăng tải, nhiều ý kiến chỉ trích người mua hàng kia vì hành động thiếu suy nghĩ. Giữa thời điểm đi lại khó khăn, lực lượng quân đội phải hoạt động hết công suất để cố gắng mua hàng hóa giúp người dân thì một số trường hợp thiếu ý thức lại bỏ bom không cần đắn đo. Cư dân mạng xem đọa clip thấy hình ảnh 2 chú bộ đội đứng nhìn quanh đầy lo lắng mà vừa thương vừa cảm động.

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