Bình Dương vượt 100.000 ca nhiễm, tiếp tục thực hiện ‘đông cứng, khóa chặt’ ở nhiều địa phương

Xã hội 30/08/2021 14:21

Tổng ca mắc COVID-19 tại Bình Dương đã trên 104.000 ca. Số ca mắc sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tổng ca mắc COVID-19 tại Bình Dương tới ngày 29/8 đã trên 104.000 ca. Ngày 30/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Dĩ An (Bình Dương) cho hay, ông Lê Thành Tài, Chủ tịch UBND thành phố này, đã ký văn bản về việc tiếp tục kéo dài thời gian áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt” đối với 4 phường sau khi hết thời hạn cũ. 

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Ảnh minh họa: Internet

Lý do địa phương này tiếp tục áp dụng biện pháp trên do đang ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao trong những ngày qua. Chủ tịch UBND TP.Dĩ An cũng yêu cầu đơn vị, địa phương tập trung thực hiện “khóa chặt” toàn bộ địa bàn phường Tân Đông Hiệp và các “vùng đỏ” của địa bàn 3 phường: Dĩ An, An Bình, Đông Hòa kéo dài thêm 7 ngày kể từ 0h ngày 30/8 đến 0h ngày 6/9. Trước đó, 4 phường này được áp dụng “đông cứng, khóa chặt” 7 ngày, bắt đầu từ 23/8.

Yêu cầu tất cả người dân “ai ở đâu, ở yên đó”, phường cách ly phường, khu phố cách ly khu phố, tổ cách ly tổ, nhà cách ly nhà, thiết lập các chốt kiểm soát nghiêm ngặt lối ra vào. Đồng thời, mở lối để xe cấp cứu, xe cung cấp, giao hàng lương thực, thực phẩm và các loại phương tiện, đối tượng khác được cấp giấy ra vào để làm nhiệm vụ; cho phép mở cửa các cửa hàng bách hóa, lương thực, sữa, sách giáo khoa, dụng cụ học tập để cung cấp cho người dân, học sinh chuẩn bị năm học mới nhưng không bán hàng trực tiếp mà giao hàng theo đơn hàng online, điện thoại bảo đảm biện pháp 5K, có cấp giấy nhận diện lực lượng đi giao hàng.

Các khu phố, các tổ “vùng xanh” nằm trong các khu phố “vùng đỏ” thuộc 4 phường trên thực hiện như các phường Bình An, Bình Thắng, Tân Bình, áp dụng khung giờ hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động. Người dân không được ra đường; các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, ngưng hoạt động trong khung thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.

Đối với các phường còn lại của TP.Dĩ An vẫn tiếp tục áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

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Từ khóa:   COVID-19 ca mắc mới giãn cách xã hội

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