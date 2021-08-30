Xác định nguyên nhân hai trường hợp ở Lâm Đồng tử vong sau khi tiêm vắc xin COVID-19 Moderna

Xã hội 30/08/2021 21:29

Cả 2 ca bệnh ở Lâm Đồng đều tử vong sau tiêm vắc-xin Covid-19, không có biểu hiện mẩn ngứa, nổi mề đay, khó thở, sốc phản vệ... ăn uống, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện phản ứng sau tiêm chủng trong 24 giờ giờ đầu.

Theo thông tin từ Người Lao Động, cả 2 ca bệnh trên đều tử vong sau tiêm vắc-xin Covid-19, không có biểu hiện mẩn ngứa, nổi mề đay, khó thở, sốc phản vệ... ăn uống, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện phản ứng sau tiêm chủng trong 24 giờ giờ đầu.

Trong 2 trường hợp này, ông N.A (78 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) có tiền sử bệnh trước khi tiêm là ung thư phổi, suy tim độ 3, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy kiệt.

Ông A. tiêm mũi 1 vắc-xin Covid-19 vào ngày 6/8 và mũi 2 vào ngày 28/8, loại vắc-xin Covid-19 tiêm cho ông A là Moderna.

Lúc 17h 43, ngày 29/8 bệnh nhân A. vào Trung tâm Y tế Đức Trọng trong tình trạng da niêm nhợt, khó thở, tăng tiết đờm giải, ho đàm, đi cầu lỏng, huyết áp:140/90mmhg, M:113l/p, SPO2;85% không oxy.

Chẩn đoán: viêm phổi/ung thư phổi/suy tim độ III, Bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy kiệt, nhiễm trùng đường ruột.

Bệnh nhân A tiên lượng nặng nên chuyển lên bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng điều trị, Đến 3 giờ ngày 30/8, bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

tiem vac xin Covid-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp thứ 2 là bà N.T.L. (73 tuổi, ngụ địa chỉ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) có tiền sử bệnh trước khi tiêm là tăng huyết áp giai đoạn 3, đái tháo đường type II.

Bà L. tiêm mũi 1 vắc-xin Covid-19 vào ngày 6/8 và mũi 2 vào ngày 28/8, loại vắc-xin Covid-19 là Moderna.

Trong quá trình tiêm vắc-xin Covid-19, bà L. được khám sàng lọc và thực hiện tiêm theo đúng quy định.

Sáng 28/8, trong quá trình khám sàng lọc, bà A có huyết áp: 180/100 mmHg được kê đơn điều trị và hẹn chiều quay lại. Chiều 28-8, bệnh nhân quay lại khám có huyết áp lần 1: 160/90 mmHg, Lần 2 sau 30p: 145/90 mmHg. Bệnh nhân đủ điều kiện an toàn được tiêm vắc-xin Covid-19.

Sau khi tiêm vắc xin, bệnh nhân được theo dõi sau tiêm 30 phút. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo. Trong 24 giờ đầu không có dị ứng, nổi mề đay, khó thở...ăn uống sinh hoạt bình thường.

Đến 5 giờ ngày 30/8, người nhà thông báo bệnh nhân tử vong tại nhà.

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