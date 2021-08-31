Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng về việc sản phẩm mì ăn liền Hảo Hảo có chất cấm

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc báo cáo sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm.

Theo thông tin từ Giáo dục và Thời đại, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc báo cáo sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm.

Văn phòng Chính phủ cho biết, thời gian gần đây, thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương kiểm tra, có văn bản báo cáo Thủ tướng về việc sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm trước ngày 7/9.

Trước đó, thông tin từ website của Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland (FSAI) đăng tải vào ngày 20/8 cho biết, một số lô mì Hảo Hảo và miến Good do Công ty Acecook Việt Nam sản xuất có chứa chất Ethylene Oxide. Đây là chất không được phép sử dụng trong thực phẩm bán ở Liên minh châu Âu (EU).

Trong danh sách thu hồi có 3 sản phẩm, trong đó có mì Hảo Hảo tôm chua cay (77g, hạn sử dụng 24/9/2022) và miến Good (56g, hạn sử dụng 10/11/2022) là của Công ty Acecook Việt Nam.

Ảnh minh họa: Internet

FSAI nói rõ, dù việc tiêu thụ sản phẩm bị nhiễm chất này không gây ra rủi ro cấp tính, nhưng việc tiêu thụ Ethylene Oxide trong thời gian dài có thể gây ra vấn đề về sức khỏe. Do đó, cần giảm thiểu tiêu thụ Ethylene Oxide.

Liên quan đến vụ việc, ngày 28/8, Bộ Công Thương đã đề nghị Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với 2 sản phẩm mì Hảo Hảo và miến Good do công ty sản xuất.

Theo Bộ Công Thương, việc làm này để đánh giá sự xuất hiện chất Ethylene Oxide (là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo Thông tư 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế) trong sản phẩm như cảnh báo nêu.

Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam hiện đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

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