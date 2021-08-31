Khuyến nghị ACECOOK Việt Nam ngừng sản xuất mì Hảo Hảo và miến Good nhiễm EO: 'Người tiêu dùng có thể trả lại sản phẩm đã mua và được hoàn lại tiền'

Xã hội 31/08/2021 09:44

Thương vụ khuyến nghị ACECOOK Việt Nam trong lúc này nên tuyên bố nhận trách nhiệm đối với số sản phẩm bị khuyến nghị thu hồi tại Ireland, tạm thời dừng sản xuất mì Hảo Hảo và miến Good cho đến khi tìm ra xuất xứ chất Ethylene Oxide trong quy trình sản xuất.

Theo thông tin từ VOV, Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh đã liên hệ ngay với phía Ireland bày tỏ sự quan tâm và đề nghị chia sẻ thông tin chi tiết (Báo cáo điều tra/ Biên bản xét nghiệm) để phục vụ công tác kiểm tra của các cơ quan quản lý trong nước đối với quy trình sản xuất và quản lý chất lượng của công ty ACECOOK Việt Nam.

Trong khi chờ trả lời chính thức của FSAI, Thương vụ đã thu nhận một số thông tin liên quan và nhận xét bước đầu. Theo đó, từ đầu năm 2021, FSAI đã đăng trên website chính thức 56 cảnh báo thu hồi thực phẩm và đồ uống trên toàn lãnh thổ Ireland. Trong đó, chỉ có 1 cảnh báo (ngày 20/8/2021) thu hồi một số sản phẩm mì ăn liền Hảo Hảo và miến ăn liền Good do ACECOOK Việt Nam sản xuất. Thông báo chỉ rõ: Sản phẩm mì Hảo Hảo cần thu hồi có hạn sử dụng 24/9/2022 và miến Good cần thu hồi có thời hạn 10/11/2022.

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FSAI thông báo thu hồi một số lô mì Hảo Hảo và miến Good do Công ty Acecook Việt Nam sản xuất do có chứa chất cấm - Ảnh: Internet

Theo Thương vụ, cảnh báo nói trên không phải là một quyết định hành pháp mà chỉ là cảnh báo cấp độ 2. Trong những trường hợp này, nhà phân phối tại Ireland sẽ dừng bán và thông báo tại các điểm bán hàng về việc thu hồi sản phẩm đã bán.

Thương vụ khẳng định: "Người tiêu dùng có thể trả lại sản phẩm đã mua và được hoàn lại tiền theo hóa đơn. Cảnh báo nói trên không có nghĩa là tất cả các sản phẩm mì Hảo Hảo và miến Good bị cấm bán hay buộc phải tiêu hủy tại Ireland. Nhà phân phối không bị phạt hay bị buộc phải đóng cửa".

Thương vụ cũng cho biết thêm, chất Ethylene Oxide không được phép sử dụng làm thuốc trừ sâu trên cây trồng, nhưng trên thực tế vẫn được sử dụng để bảo quản nông phẩm (diệt côn trùng) sau thu hoạch trong giới hạn cho phép theo Luật an toàn thực phẩm EU. Cụ thể với hàm lượng dưới 100 ppm (115mg/m3) đối với kho hành và dưới 50 ppm (57,5 mg/m3) đối với kho khoai tây. Trong trường hợp 2 sản phẩm của ACECOOK Việt Nam, chất  Ethylene Oxide có thể tồn dư trong gói gia vị được cung cấp từ bên ngoài.

Thương vụ cho rằng, thông tin cảnh báo của FSAI có thể xuất phát từ kết quả thanh tra ngẫu nhiên, hoặc kết quả thanh tra theo đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng đối với các cơ sở phân phối, kinh doanh thực phẩm. Do đó Thương vụ khuyến nghị ACECOOK Việt Nam trong lúc này nên tuyên bố nhận trách nhiệm đối với số sản phẩm bị khuyến nghị thu hồi tại Ireland, tạm thời dừng sản xuất mì Hảo Hảo và miến Good cho đến khi tìm ra xuất xứ chất Ethylene Oxide trong quy trình sản xuất.

Đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm phải có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn EU, không chỉ đối với quy trình sản xuất - kinh doanh nội bộ mà còn phải có giải pháp hữu hiệu đảm bảo mọi nguồn nguyên liệu cung cấp từ bên ngoài không chứa các chất tồn dư bị cấm. Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm không thể trả lời “các nhà cung cấp nguyên liệu đã cam kết...” khi sản phẩm không đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Nguyễn Cảnh Cường - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Vương quốc Anh cũng thông tin, kể từ đầu năm 2021, Cục tiêu chuẩn thực phẩm Anh quốc đã đăng 58 cảnh báo thu hồi thực phẩm và đồ uống trên toàn lãnh thổ, nhưng chưa có trường hợp nào liên quan đến sản phẩm có xuất xứ Việt Nam. Hiện mì Hảo Hảo vẫn đang được bày bán tại London.

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