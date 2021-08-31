Thấy ông cụ vất vả kiếm sống, CSGT tặng một gói quà rồi ân cần cúi người nhặt ve chai giúp ông

Hành động đơn giản nhưng ẩn chứa thông điệp ý nghĩa của đồng chí CSGT khiến nhiều người không kìm nén được xúc động.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một đồng chí CSGT giúp đỡ ông cụ nhặt ve chai đã lấy đi nhiều xúc cảm của người theo dõi. Chia sẻ từ chủ nhân bài đăng và cũng là nhân vật chính trong clip cho biết, anh đang làm nhiệm vụ trực chốt chống Covid-19 thì vô tình gặp người đàn ông lớn tuổi đang cặm cụi nhặt từng lon nước, bỏ vào bao tải với mong muốn đem bán được chút tiền.

Thấy vậy, anh chiến sĩ chợt nhớ đến ông nội đã khuất của mình, không kìm được cảm xúc, nhanh chóng tiến đến gửi tặng ông cụ một túi đồ ăn. Sau khi trao gói quà, anh liền cúi người xuống, giúp ông nhặt nốt số lon nước còn lại.

Sau đó, anh nhanh chóng cúi người nhặt giúp - Ảnh: Cắt từ clip

Hành động giản dị, ý nghĩa của anh CSGT trong mùa dịch khiến những người theo dõi không tránh khỏi xúc động. Ở phần bình luận, nhiều người cho biết họ đã rơi nước mắt khi nhận thấy tình cảm mà đồng chí dành cho người dân, đồng thời gửi lời cảm kích đến sự giúp đỡ chân thành của anh.

Chiến sĩ CSGT tặng quà ông cụ - Ảnh: Cắt từ clip

Thời gian qua, ngoài việc kiểm soát giao thông, lực lượng CSGT ở nhiều tỉnh/thành còn hỗ trợ chính quyền địa phương trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh. Song song với đó, các chiến sĩ luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân khi gặp tình huống khẩn cấp.

Theo thông tin của báo Tuổi trẻ, chiều 22/7 khi cơn mưa không ngớt hạt, thấy bà cụ hơn 70 tuổi đẩy xe đi nhặt ve chai, một thiếu tá CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 đã khuyên bà ở nhà vì đang giãn cách, rồi vận động các nhân viên tại chốt quyên góp giúp bà cụ và cho bà thùng mì để yên tâm ở nhà nghỉ ngơi.

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