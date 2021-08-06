Trời nắng gắt, cụ ông gần 90 tuổi ở TP.HCM đi bộ nhiều km để tiêm vắc xin được CSGT tận tình 'hộ tống' đến tận điểm tiêm

Phát hiện cụ ông gần 90 tuổi đi bộ nhiều km đến bệnh viện tiêm vắc xin, CSGT dùng ô tô đặc chủng hỗ trợ cụ đến điểm tiêm.

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát căng thẳng, ngoài những hình ảnh gồng mình chống dịch đầy cam go thì cũng không thiếu những khoảnh khắc đẹp, ấm áp tình người xuất hiện giữa đời thường.

Mới đây, hình ảnh một cụ ông gần 90 tuổi đã được lực lượng CSGT dùng xe ô tô đặc chủng đưa đến điểm tiêm khiến nhiều người xúc động.

CSGT hỏi han tình hình của ông cụ rồi mời ông lên xe đặc chủng, di chuyển đến điểm tiêm - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 6/8 Tổ CSGT tuần tra, kiểm soát lưu động (Công an huyện Nhà Bè) đang làm nhiệm vụ thì thấy một cụ ông đi bộ trên đường. Tổ CSGT do Phó đội trưởng đội CSGT - TT Bùi Văn Khanh tiếp cận hỏi và kiểm tra giấy tờ của cụ ông. Cụ thể, cụ ông là Nguyễn Chí Sắc (SN 1934, ngụ đường Đặng Nhữ Lâm, thị trấn Nhà Bè) đang đến Bệnh viện huyện Nhà Bè tiêm vắc xin theo lịch hẹn của cơ quan y tế.

Cụ Sắc kể, đã đi bộ hơn 3km và không hề hay biết khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường của Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành uỷ thì không có tuyến xe buýt nào hoạt động.

Khi biết được sự việc, Tổ công tác đã dùng ô tô đặc chủng và phân công cán bộ chiến sĩ hỗ trợ, đưa cụ Sắc đến bệnh viện. Nhận được sự hỗ trợ tận tình, cụ Sắc rất xúc động, vui mừng và cám ơn những chiến sĩ Công an.

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