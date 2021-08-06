Trời nắng gắt, cụ ông gần 90 tuổi ở TP.HCM đi bộ nhiều km để tiêm vắc xin được CSGT tận tình 'hộ tống' đến tận điểm tiêm

Xã hội 06/08/2021 20:48

Phát hiện cụ ông gần 90 tuổi đi bộ nhiều km đến bệnh viện tiêm vắc xin, CSGT dùng ô tô đặc chủng hỗ trợ cụ đến điểm tiêm.

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát căng thẳng, ngoài những hình ảnh gồng mình chống dịch đầy cam go thì cũng không thiếu những khoảnh khắc đẹp, ấm áp tình người xuất hiện giữa đời thường.

Mới đây, hình ảnh một cụ ông gần 90 tuổi đã được lực lượng CSGT dùng xe ô tô đặc chủng đưa đến điểm tiêm khiến nhiều người xúc động.

CSGT 1
CSGT hỏi han tình hình của ông cụ rồi mời ông lên xe đặc chủng, di chuyển đến điểm tiêm - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 6/8 Tổ CSGT tuần tra, kiểm soát lưu động (Công an huyện Nhà Bè) đang làm nhiệm vụ thì thấy một cụ ông đi bộ trên đường. Tổ CSGT do Phó đội trưởng đội CSGT - TT Bùi Văn Khanh tiếp cận hỏi và kiểm tra giấy tờ của cụ ông. Cụ thể, cụ ông là Nguyễn Chí Sắc (SN 1934, ngụ đường Đặng Nhữ Lâm, thị trấn Nhà Bè) đang đến Bệnh viện huyện Nhà Bè tiêm vắc xin theo lịch hẹn của cơ quan y tế.

Cụ Sắc kể, đã đi bộ hơn 3km và không hề hay biết khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường của Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành uỷ thì không có tuyến xe buýt nào hoạt động.

Khi biết được sự việc, Tổ công tác đã dùng ô tô đặc chủng và phân công cán bộ chiến sĩ hỗ trợ, đưa cụ Sắc đến bệnh viện. Nhận được sự hỗ trợ tận tình, cụ Sắc rất xúc động, vui mừng và cám ơn những chiến sĩ Công an.

Cảnh sát Osaka có tiết lộ gây sốc về mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân trong vụ du học sinh Việt bị sát hại ở Nhật

Cảnh sát Osaka có tiết lộ gây sốc về mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân trong vụ du học sinh Việt bị sát hại ở Nhật

Liên quan đến vụ việc du học sinh Việt bị dìm sông tử vong ở Nhật, cảnh sát tiết lộ tình tiết mới, khiến dư luận bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   CSGT cụ ông 90 tuổi đi tiêm vắc xin CSGT dùng xe đặc chủng đưa cụ ông đi tiêm

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 8 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 8 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 8 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 37 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 0 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1