Chỉ đau mắt cá chân, bé gái nguy cơ tử vong vì hoại tử nặng khớp cổ chân do viêm cơ duỗi. Hình ảnh cổ chân em khiến nhiều người xót xa vì quá sức chịu đựng của một em nhỏ 9 tuổi.

Theo thông tin từ Tiền Phong, mặc dù đã 9 tuổi, hiện đang học lớp 4 nhưng C.T.A.T. (trú tại xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) chỉ nặng vỏn vẹn 15kg. Không những vậy, bé còn hằng ngày phải chịu những "cơn đau tận xương tủy" hành hạ do viêm cơ duỗi 4/5 ngón chân ở bàn chân trái, viêm tấy hoại tử khớp cổ chân Chị H.T.H. (37 tuổi, mẹ bé T.) cho biết, ngày 1/7/2021, sau khi ăn cơm tối, bé T. nói với mẹ mình bị đau chân nên ngay ngày hôm sau, bố mẹ đưa bé đến trung tâm y tế huyện để khám. Tại đây, bé được chẩn đoán bị viêm khớp nên được đưa vào khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng điều trị. Tuy nhiên, một tuần sau đó, tình trạng bệnh của trẻ không thuyên giảm nên được chuyển viện.

Ngày 8/7/2021, bé T. được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ khi đã sốt cao kèm theo rét run, cổ chân trái sưng nề rất nhiều và hạn chế vận động. Khi chụp cộng hưởng từ cổ chân, các bác sĩ nhận thấy toàn bộ khối cơ duỗi cổ chân viêm nặng, khớp cổ chân viêm hoại tử. Đặc biệt, khi tiến hành cấy máu, kết quả cho thấy trẻ có tình trạng nhiễm khuẩn huyết - tình trạng bệnh rất nặng với nguy cơ tử vong cao. Bác sĩ Hà Bảo Duy – Khoa Ngoại Nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết: Ngay sau khi có các kết quả cận lâm sàng, chúng tôi đã tiến hành hội chẩn và chỉ định cho trẻ được phẫu thuật trích rạch ổ abces; mở rộng khớp cổ chân, cắt lọc tổ chức hoại tử và làm sạch tổ chức viêm để hở vết thương. Sau phẫu thuật, trẻ được điều trị tích cực tại khoa Ngoại Nhi tổng hợp bằng kháng sinh liều cao, thay băng vết thương hàng ngày kết hợp với chiếu tia plasma lạnh giúp vết thương hồi phục nhanh hơn và hạn chế tình trạng nhiễm trùng.

Chị Nguyễn Thị Hương – Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Nhi tổng hợp chia sẻ: Lần đầu tiên nhìn thấy bé A.T., chúng tôi rất ngạc nhiên và có chút xót xa vì thể trạng của bé quá yếu, hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn, bố mẹ không có nhiều điều kiện chăm sóc cho bé. Mặc dù đã học lớp 4 nhưng chiều cao, cân nặng của bé chỉ tương đương với các bé 4-5 tuổi. Sau 2 tuần điều trị, vết thương của bé đã khô, sạch, tổ chức hạt phát triển tốt nên được chỉ định phẫu thuật ghép da tự thân. Hậu phẫu, trẻ tiếp tục được điều trị, theo dõi, thay băng vết thương hàng ngày. Với sự chăm sóc, điều trị tích cực của các bác sĩ, điều dưỡng khoa Ngoại Nhi tổng hợp, hiện tại vạt da che phủ vết thương của bé T. đã hồng hào; vết mổ khô, tình trạng toàn thân ổn định và có kế hoạch được xuất viện về nhà. Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật - Ảnh: Tiền Phong Các bác sĩ cho biết, tình trạng đau mỏi xương khớp, đau nhức chân tay nhẹ thoáng qua khá thường gặp ở trẻ em tuổi học đường do trẻ nhỏ thường hiếu động, chạy nhảy nhiều hoặc trong lúc chơi đùa có xô ngã. Nếu trẻ bị đau sau vận động quá nhiều hoặc do va chạm với các vật cứng thì không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu tình trạng trẻ bị đau xương khớp tái diễn, dai dẳng, đặc biệt khi khớp sưng đau gây hạn chế vận động thì các bậc cha mẹ cần cho con đi khám bác sĩ để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời. Theo BS. Hà Bảo Duy, nguyên nhân của viêm da, viêm khớp ở trẻ em thường do tụ cầu, liên cầu hoặc những vi khuẩn có độc lực rất mạnh gây nên do đó rất dễ dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn huyết. Nếu không được thăm khám và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ có biểu hiện viêm mụn mủ vùng da hoặc sưng đau khớp cần đưa trẻ đến khám ngay tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán bệnh và điều trị kịp thời.

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