Thấy con chạy xe ròng rã 1.400 km từ vùng dịch trở về, bố mẹ ngồi đợi trước cổng, chỉ kịp vẫy tay 'tạm biệt' 14 ngày: 'Cố lên con nhé'

Xã hội 06/08/2021 11:38

MXH đang lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh bố mẹ nhớ con, ra đường ngồi ngóng. Người con trai đi xe máy từ vùng dịch, ngang qua nhà chỉ kịp vẫy tay chào rồi đi thẳng lên khu cách ly.

Giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng, nhiều người dân sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là TP.HCM đã lên đường về quê tránh dịch. 

Chặng đường dài và những tình huống bất ngờ được nhiều người chia sẻ trên MXH. Mới đây, một đoạn clip cảm động ghi lại hình ảnh chàng trai về Nghệ An về từ vùng dịch TP.HCM vẫy tay chào bố mẹ khi đi ngang qua nhà khiến nhiều người xót xa.

Trong đoạn clip, người thân của nam sinh này ngồi đợi con trai ở trước cổng. Ông bố nóng ruột, hết đứng lại ngồi, hết nhìn trước lại ngó sau ngóng đợi con. 

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Ông bố ngồi đợi con trai - Ảnh chụp màn hình

Đoạn clip được một tài khoản có tên B.T. chia sẻ, kèm dòng trạng thai xúc động: "Chặng đường 1.400km từ Sài Gòn về Nghệ An của em trai. Từng giờ, từng phút cả nhà mong chờ, sợ hãi. Bố mẹ ngồi trước cửa chờ em đi qua nhà mà thương".

Một phần vì lo, một phần vì nhớ con, gia đình của nam thanh niên này đứng ngồi không yên, ra đường lớn nhìn từng đoàn xe chạy qua với hy vọng thấy con mình đôi phút. 

Và đến khi đoàn xe đi ngang qua, người bố chỉ lặng lẽ nhìn theo mà không nói nên lời. Trong khi người mẹ vội hét thật to: "Cố lên con nhé". 

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Đoàn xe đi thẳng đến khu cách ly - Ảnh chụp màn hình

Chỉ một câu nói vỏn vẹn 4 tiếng nhưng cũng khiến cư dân mạng dậy sóng. Bấy nhiêu thôi cũng khiến người xem xúc động và đồng cảm. Bài đăng này đã ngay lập tức gây bão mạng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ CĐM. Không ít người đã gửi lời chúc chàng trai nhanh chóng hoàn thành cách ly theo đúng quy định để trở về đoàn tụ cùng gia đình.

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