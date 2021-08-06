Ngày 6/8, Đồng Nai ghi nhận ca mắc kỷ lục, toàn tỉnh vượt mức 7.000 ca bệnh COVID-19

Xã hội 06/08/2021 08:33

Ngày 6/8, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, tỉnh này ghi nhận 817 ca dương tính với COVID-19, đây là số ca nhiễm ghi nhận trong ngày cao nhất tại Đồng Nai từ trước đến nay.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 6/8, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, tỉnh này ghi nhận 817 ca dương tính với COVID-19, (có 33 ca sàng lọc và 784 ca trong khu cách ly, phong tỏa), đây là số ca nhiễm ghi nhận trong ngày cao nhất tại Đồng Nai từ trước đến nay. Trong đó TP.Biên Hòa có 369 ca; Huyện Nhơn Trạch 209 ca (chủ yếu ở công ty 3 tại chỗ Action Composites); Huyện Vĩnh Cửu 142 ca (Thạnh Phú 132 ca).

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Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, tổng số ca dương tính tại Đồng Nai là 7.100 ca, trong đó: TP.Biên Hòa nhiều nhất với 3.413 ca, huyện Nhơn Trạch 1.199, huyện Vĩnh Cửu 1.171. Toàn tỉnh có 46 ca tử vong.

Những ngày qua ngành y tế tiếp tục ghi nhận nhiều ca mới tại một số doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ ở Nhơn Trạch và một số xã đã phong tỏa. Nhiều điểm nóng có nguy cơ cao đã được phong tỏa tại Vĩnh Cửu, Trảng Bom và TP.Biên Hòa.

Hiện đã có 72 nhân viên y tế và cán bộ phòng, chống dịch trên địa bàn bị lây nhiễm

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