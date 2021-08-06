Trước đó, nữ giáo viên N.T.T.N. (giáo viên trường THPT Chu Văn An, huyện Krông Pa - 43 tuổi, trú tại khối phố 8, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) đến Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai khám bệnh và bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 5/8, tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý việc hai nữ giáo viên THPT khai báo gian dối gây lây lan dịch bệnh COVID-19 , ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và địa phương.

Quá trình truy vết giám sát dịch tễ, lực lượng chức năng nhận thấy, cả hai công dân không thực hiện khai báo y tế có hành vi khai báo y tế không trung thực khi đi từ vùng dịch về. Cả hai cô tuy có tham gia vào các hội đồng thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại địa phương, nhưng đã vi phạm quy chế của hội đồng về các quy định phòng chống dịch tại kỳ thi, gây hậu quả nghiêm trọng.

Với những hậu quả khó lường và ảnh hưởng tiêu cực do vụ việc trên gây ra, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu: Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương, các ngành liên quan tiến hành kiểm tra xác minh, làm rõ hành vi sai phạm trong khai báo y tế, gây ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch, tạo dư luận xã hội không tốt ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục.

Trích văn bản của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan tới vụ việc, báo Người Lao Động thông tin thêm, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo, cô N.T.T.N. cho biết văn bản này có một số nội dung chưa đúng sự thật về bản thân mình.

Cụ thể, cô N.T.T.N. khẳng định không đi từ vùng dịch về, không ra khỏi địa phương nơi cư trú (huyện Krông Pa) trong thời gian từ tháng 4 đến khi đi coi thi. Đi coi thi trở về cô N.T.T.N. thấy mình bị sốt nhẹ nên đã đi mua thuốc uống. Cô N.T.T.N. cũng đi khai báo y tế tại địa phương và được hướng dẫn ở nhà theo dõi. Do đó, cô N.T.T.N. đã báo cáo hiệu trưởng và được cho ở nhà chứ không đi chấm thi. Trong quá trình coi thi, cô cũng tuân thủ các biện pháp 5k như được khuyến cáo.

Khi thấy sức khỏe không khá lên, cô N.T.T.N. đến Bệnh viện Đại học Y dược HAGL khám thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Nữ giáo viên này chia sẻ: "Đọc văn bản chỉ đạo, tôi rất là sốc, hoang mang, lo lắng vì bản thân tôi không như vậy. Tôi nghi ngờ bị nhiễm SARS-CoV-2 từ hội đồng coi thi vì trước đó sức khỏe bình thường".

Cô N.T.T.N. cho biết, hiện đang điều trị tại bệnh viện dã chiến và có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.