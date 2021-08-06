Một nhóm F0 đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến Trường tiểu học Lai Hưng A đã cầm dao đi lòng vòng trong khu cách ly, đập cửa phòng đe dọa bác sĩ trực và kích động những người trong khu này quậy phá.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, khuya 5/8, đại diện Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đã đề nghị Công an huyện Bàu Bàng đến đưa 2 người là F0 ra ngoài phòng ở khu riêng biệt để đảm bảo an toàn cho các bác sĩ trong khu điều trị.

Cụ thể, theo vị đại diện Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng, khoảng 20h tối 5/8, một nhóm F0 (không triệu chứng) gồm 9 người (là công nhân của một công ty trong KCN Bàu Bàng) đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến Trường tiểu học Lai Hưng A đã cầm dao đi lòng vòng trong khu cách ly, đập cửa phòng đe dọa bác sĩ trực và kích động những người trong khu này quậy phá.

Cơ quan công an tiến hành đưa 2 F0 ra khu điều trị riêng biệt - Ảnh: Thanh Niên

Đại diện trung tâm y tế huyện Bàu Bàng cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhóm F0 đã đặt mua thuốc lá ở ngoài để mang vào trong khu điều trị. Khi shipper mang thuốc lá đến, các bác sĩ phát hiện, không cho mang vào theo quy định.

Chính vì thế, tại thời điểm đó, nhóm F0 bắt đầu chạy ra ngoài la hét, chửi bới, kích động mọi người cùng la hét yêu cầu đưa thuốc lá để nhóm này mang vào trong.

Chưa dừng lại ở đó, hai F0 trong nhóm còn cầm dao đi lòng vòng trong khu điều trị để tìm bác sĩ "hỏi cho ra chuyện". Quá hoảng sợ, các bác sĩ đã đề nghị Công an huyện Bàu Bàng đến cưỡng chế đưa 2 F0 nói trên ra khỏi khu điều trị. Sau đó 2 F0 này được đưa đến một trạm y tế ở gần đó để tách ra điều trị riêng.

Hung khí được hai F0 sử dụng - Ảnh: Thanh Niên

Theo đại diện trung tâm y tế huyện Bàu Bàng, nhóm F0 kể trên ban đầu là F1, sau đó trở thành F0 khoảng 10 ngày nay. Khi được đưa đến khu điều trị F0 không triệu chứng, nhóm F0 này đã 3 lần được xét nghiệm PCR và vẫn cho kết quả dương tính.

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