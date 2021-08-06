Sáng 6/8, Quảng Ngãi phát hiện một số ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, ghi nhận ca tử vong đầu tiên.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 6/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin, vừa phát hiện thêm 5 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó có 3 ca về từ TP.HCM, được cách ly tập trung tại trường THCS Võ Bẩm, xã Tịnh Khê. Hai ca còn lại là tài xế từ TP.HCM về tại Nghĩa Thắng (huyện Tư Nghĩa) và phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi). Liên qua đến 2 trường hợp tài xế dương tính với vi rút SARS-CoV-2, ngành y tế Quảng Ngãi đã truy vết được nhiều trường hợp F1 liên quan.

Trước đó, chiều 5/8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã truy vết được 344 F1 và F2 liên quan đến tài xế quê ở xã Tịnh Thiện, TP.Quảng Ngãi được ghi nhận mắc Covid-19 tại tỉnh Khánh Hòa sáng 5/8. Hiện tất cả các trường hợp F1, F2 liên quan tài xế này đều có kết quả âm tính.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong sáng 6/8, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin vừa ghi nhận 1 trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19. Bệnh nhân nam, 66 tuổi, ngụ tổ dân phố Thạch By 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, được phát hiện mắc Covid-19 ngày 23/7, được điều trị tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi, cơ sở 2. Bệnh nhân này có một số bệnh nền và sau đó bệnh nhân chuyển nặng rồi tử vong.

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