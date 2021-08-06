Xuất hiện 'nữ quái' 17 tuổi liên quan đến vụ cướp xe máy của công nhân môi trường

Xã hội 06/08/2021 12:28

Cơ quan cảnh sát vừa bắt giữ một đối tượng nữ có liên quan đến vụ cướp xe máy của công nhân môi trường.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, trưa 6/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã bắt thêm 1 nữ đối tượng trong vụ cướp xe máy của nữ lao công tại Đại Mỗ.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 6 đối tượng bị bắt giữ trong vụ án cướp xe máy của nữ lao công Lê Thị Trâm (SN 1982; lao công của tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) trên đường Đại Mỗ.

Đối tượng nữ Lê Thuỳ Trang (SN 2004, ở phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm. Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hà Nội) bắt giữ 5 đối tượng vụ cướp xe máy của nữ lao công, gồm: Lê Minh Khánh (SN 2002, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Trương Thiên Bình (SN 2003 ở phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội); Bùi Quý Dương (SN 2003, trú phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội).

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Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Giao Thông 

Các đối tượng Khánh, Bình, Dương, Hiếu là người trực tiếp tham gia cướp xe máy của nữ lao công. Đối tượng Trang và Hoàng biết sự việc nhưng không tố giác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào tối 2/8, bạn của Dương tên Trang ngồi uống nước tại tại khu vực Đại La thì bị Công an phường Thanh Lương đưa về trụ sở làm việc vì vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Trang gọi điện nhờ Dương, Khánh lên Công an phường Thanh Lương để giúp đỡ. Sau khi đến Công an phường Thanh Lương, Dương gặp Hiếu, Khánh, Bình.

Sau khi làm việc tại Công an phường Thanh Lương, trên đường đi về, Khánh, Bình, Hiếu rủ Dương đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Các đối tượng lấy hung khí (2 kiếm) bọc vào áo, sau đó bàn nhau lựa chọn những khu vực tối, ít người đi lại để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đến khu vực trước cửa số nhà 223 đường Đại Mỗ, phát hiện chị Lê Thị Trâm (SN 1982; lao công của tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) đang dọn vệ sinh môi trường, quan sát thấy vắng người, các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản.

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