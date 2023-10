Liên quan đến vụ việc cháu bé bị hành hung ở Bình Dương, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Trưởng phòng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở LĐTB&XHH tỉnh Bình Dương) thông báo về tình hình hiện tại của em.

Theo thông tin từ VTC News, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Trưởng phòng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở LĐTB&XHH tỉnh Bình Dương) cho biết, hiện nay cháu bé bị bạo hành đã ổn định, trên người có một vài vết bầm nhưng chưa đi khám ở cơ sở y tế.

Bà Phương nói: "Do đang trong thời gian dịch bệnh với lại cũng thấy tình trạng không nghiêm trọng quá cho nên ở địa phương giao bé lại cho người mẹ chăm sóc. Tại vì người nguy hiểm cho bé đến nay đã bị bắt rồi cho nên hiện giờ bé cũng không sợ bị hành hung hay bạo lực gì nữa".

Bà Phương cũng cho biết, hiện 2 mẹ con vẫn đang sinh sống tại phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An. Sở LĐTB&XH đã giao cho địa phương vận động các ngành, đoàn thể hỗ trợ thêm để ổn định tinh thần, tâm lý cho bé. Do gia đình bé không thuộc hộ nghèo hay hộ cận nghèo nên không thuộc đối tượng hỗ trợ vật chất theo quy định.

Cháu bé 5 tuổi bị 'bố dượng' hành hung - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Lê Hoài Nam (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại phường 15, quận 8, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em liên quan đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ, lan truyền trên mạng xã hội tối 4/8.

Tại cơ quan công an, Nam khai chung sống như vợ chồng với chị N.H.T. (SN 1992, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bé B.N.P.A. là con riêng của chị T.

Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Nam thuê nhà ở khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn làm nơi bán cà phê và sống cùng 2 mẹ con chị T. Thời gian sống tại đây Nam thường xuyên đánh đập và chửi mắng bé A.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thuận An đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

