Cảnh sát Osaka có tiết lộ gây sốc về mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân trong vụ du học sinh Việt bị sát hại ở Nhật

Xã hội 06/08/2021 20:31

Liên quan đến vụ việc du học sinh Việt bị dìm sông tử vong ở Nhật, cảnh sát tiết lộ tình tiết mới, khiến dư luận bất ngờ.

Những ngày gần đây, vụ án mạng chấn động du học sinh Việt bị dìm sông tử vong ở Nhật vẫn đang khiến dư luận dậy sóng. 

Liên quan đến vụ việc, Tuổi Trẻ đưa tin, nghi phạm bị bắt giữ được xác định là Cruz Cabrera Brian Alberto, một người có quốc tịch Cộng hòa Dominica, 26 tuổi, đã bị bắt hôm 5/8. 

Trước đó, chiều 3/8, Cảnh sát thành phố Osaka đã có văn bản chính thức xác nhận nhân thân của nạn nhân bị hành hung dã man và sau đó bị đạp xuống sông dẫn đến tử vong ở tỉnh này.

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Cảnh sát tịa hiện trường - Ảnh: Internet

Trong công văn gửi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, cảnh sát Osaka cho biết nạn nhân là T.T.A., sinh năm 1999, quốc tịch Việt Nam. T.T.A. bị hành hung và đẩy xuống sông lúc 20h20 ngày 2/8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (thuộc quận Chuo, thành phố Osaka). Đội cứu hộ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi, mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.

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Đối tượng vui chơi cùng nạn nhân trước khi xảy ra án mạng - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, một số thông tin trong tiến trình điều tra về vụ việc đã được tiết lộ trên các trang tin Nhật Bản. Theo Jiji News, cảnh sát Osaka cho rằng nạn nhân và nghi phạm chưa từng quen biết trước đó và chỉ mới gặp nhau lần đầu đêm 2/8 đó mà thôi. Cả hai được bạn chung cùng mời tới gần kênh Dotonbori để uống rượu, hát hò và vui chơi, nghe nhạc.

Trong quá trình lấy lời khai, nghi phạm nhất quyết không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào và yêu cầu chỉ nói chuyện sau khi được gặp luật sư. Hiện, cảnh sát tỉnh Osaka hiện đang tiếp tục điều tra vụ việc

NÓNG: Bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án dìm chết du học sinh Việt ở Nhật Bản

NÓNG: Bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án dìm chết du học sinh Việt ở Nhật Bản

Sáng ngày 5/8, Cảnh sát thành phố Osaka cho biết vừa bắt giữ được một nghi phạm liên quan đến vụ án dìm chết du học sinh Việt tại Nhật Bản.

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