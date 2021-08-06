Mắc COVID-19 lúc mới 12 ngày tuổi, bệnh nhi nhỏ nhất Việt Nam đã hồi phục và xuất viện

Xã hội 06/08/2021 18:07

Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết, sau hơn 1 tháng điều trị, 3 bệnh nhân COVID-19 là 3 bà cháu sau nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đã xuất viện. Trong đó có bệnh nhi nhỏ tuổi nhất Việt Nam.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, ngày 6/8, Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết, sau hơn 1 tháng điều trị, 3 bệnh nhân COVID-19 là 3 bà cháu sau nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đã xuất viện.

3 bệnh nhân là bà M. (79 tuổi), sản phụ L. (cháu nội bà M) và bé Chíp hiện đã được hơn 50 ngày tuổi. Bé Chíp được xem là bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam bị mắc COVID-19 lúc 12 ngày tuổi.

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Ba bà cháu xuất viện - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Đây cũng là những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên mà Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam tiếp nhận và điều trị.

Được biết, chị L. (mẹ bé Chip) từ Tiền Giang đến Bình Thuận lấy chồng. Cả hai gia đình nội ngoại đều nghèo nên đôi vợ chồng trẻ phải thuê phòng trọ ở Mương Mán, Hàm Thuận Nam lưu trú, mưu sinh.

Khi nghe cháu có thai, thương cháu vì thường xuyên bị động kinh, co giật nên bà M. (79 tuổi) là bà nội chị L. vội đón xe lên chăm sóc cháu.

Ngày 16/6, chị L. được bà nội đón taxi đưa từ phòng trọ đến Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để sinh con đầu lòng. 5 ngày sau mẹ con sản phụ xuất viện và cùng bà nội về lại nhà trọ.

Ngày 24/6, Bộ Y tế công bố nữ bác sĩ công tác tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận dương tính COVID-19 (BN14252), thì 4 ngày sau cả mẹ con sản phụ L. và bà M. cũng đều dương tính với virus SARS-CoV-2. Chồng chị L. may mắn âm tính.

Do có hoàn cảnh đáng thương nên 3 bệnh nhân đã được Trung tâm Y tế Hàm Thuận Nam rất quan tâm. Từ miếng tã sơ sinh, cuộn giấy, bình sữa em bé, thau tắm nước nóng, nước lạnh; khăn, mùng, sữa... đã được các y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế ở đây chung tay lo lắng; chăm sóc cho bé như con cháu ruột của mình.

Thời điểm bé Chip đầy tháng cũng được các bác sĩ đặt bánh kem đem vào tận phòng tặng và chúc mừng.

 

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