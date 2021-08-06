Người đàn ông ở TP.HCM táo tợn cướp cửa hàng sữa, xót xa khi nghe lý do

Xã hội 06/08/2021 16:18

Một người đàn ông gây ra vụ cướp ở cửa hàng sữa ở quận Tân Bình, TP.HCM. Người này khai do vợ con không có sữa uống nên làm liều ra đường tìm người dân sơ hở để cướp tài sản.

Theo thông tin từ Người Lao Động, trưa 6/8, Công an quận Tân Bình cho hay Nguyễn Phú Thịnh (SN 1989, quê Bạc Liêu), đối tượng gây ra vụ cướp ở cửa hàng sữa TH True Milk (trên đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình), vốn làm nghề thợ hồ. 

Tại cơ quan công an, Thịnh khai do vợ con không có sữa uống nên làm liều ra đường tìm người dân sơ hở để cướp tài sản. Khi đến cửa hàng sữa TH True Milk, Thịnh thấy chỉ có chị N. và anh T. đang đứng bán hàng nên lên kế hoạch cướp tài sản nhưng không thực hiện được. 

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Đối tượng Nguyễn Phú Thịnh - Ảnh: Người Lao Động 

Thịnh khai mới đi cướp lần đầu nhưng công an đang xác minh nhiều vụ cướp khác có khả năng liên quan đến đối tượng này.

 

 

Cụ thể, khoảng 10h44 phút ngày 5/8, chị N. cùng anh T.M.T. (SN 2000) đang bán hàng tại cửa hàng sữa TH True Milk trên đường Cộng Hoà, quận Tân Bình thì 1 thanh niên đi bộ vào cửa hàng lấy sữa trong ngăn mát rồi đi ra quầy tính tiền. Khi chị N. đang làm phiếu tính tiền thì bất ngờ nam thanh niên rút con dao chuẩn bị sẵn trong người ra đe dọa, bắt đưa hết tài sản. Dù bị uy hiếp nhưng chị N. vẫn nhanh trí dùng điện thoại gọi điện cho công an phường. Thấy vậy, nam thanh niên nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài lấy xe tẩu thoát.

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Người đàn ông có hành vi định ăn trộm tại cửa hàng sữa - Ảnh cắt từ clip

Làm việc với công an, chị N. cho hay tên cướp cao khoảng 1,65m, da đen, nói giọng miền Nam, dáng người mập, mặc áo thun ngắn tay, quần lửng jean... Đối tượng tẩu thoát bằng xe máy hướng Cộng Hòa - Trường Chinh (xe tay ga màu xám đen, không rõ biển số và chủng loại).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an quận Tân Binh chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và Công an phường 13 phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng. Công an TP.HCM nhanh chóng thông báo đến các chốt kiểm dịch Covid-19 về đặc điểm nhận dạng của đối tượng để kiểm tra. Đến 17h45 phút, công an và lực lượng tại chốt phòng, chống dịch tại ngã tư Quốc lộ 1A - Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12 đã bắt giữ được tên cướp.

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