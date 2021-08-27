Ngay khi nghe câu chuyện người cha đi bộ từ Bình Định vào Bình Dương thăm con bệnh nặng, CSGT đã nhường suất cơm và cho 1 triệu đồng.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 7 giờ sáng 27/8, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cầu Đồng Nai, tổ công tác phát hiện một người đàn ông tên N.V.V (42 tuổi, quê Bình Định) đang đi bộ từ hướng cầu Đồng Nai về TP.HCM.

Thấy vậy, Thiếu tá Trịnh Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08 TP.HCM) đã tiến đến kiểm tra. Lúc này, anh V. cho biết, vợ con anh đang ở trọ tại Bình Dương, còn anh đi làm thuê ngoài TP. Quy Nhơn, Bình Định.

Mấy hôm trước, vợ gọi báo con bị bệnh nặng, vì quá lo lắng nên anh V. đã tức tốc đi bộ từ TP. Quy Nhơn về thăm con. Thiếu tá Tuấn kể: "Thấy anh run vì đói, tôi đã lấy suất cơm sáng nhường cho anh ăn lấy lại sức."

Thiếu tá Trịnh Nguyễn Thanh Tuấn nhường suất cơm và cho tiền người cha đi bộ về thăm con. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Sau khi nghe anh V. trình bày hoàn cảnh gia đình, không còn tiền trong người, Thiếu tá Tuấn không khỏi xúc động nên đã lấy ra 1 triệu đồng gửi anh V. về nhà lo thuốc thang cho con. Thiếu tá Tuấn chia sẻ thêm:

"Anh V. là công nhân, lao động nghèo đi làm thuê, anh còn đi bộ mấy ngày trời về thăm con, mình nghe không khỏi cảm động. Bởi mình cũng làm cha, cũng có con ở nhà, những ngày qua vì công tác mà không thường xuyên về thăm con được cũng khiến mình nhớ lắm rồi".

Bên cạnh, để tạo điều kiện tối đa cho người cha về nhà thăm con trong thời điểm này, tổ công tác đã liên hệ với UBND phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp nhận, hỗ trợ anh N.V.V về tận nhà. Thiếu tá Tuấn cho biết, những ngày qua tại chốt kiểm soát này, thi thoảng vẫn có những trường hợp khó khăn đi ngang qua. Trong điều kiện cá nhân, tổ công tác luôn cố gắng giúp đỡ, hỗ trợ.

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