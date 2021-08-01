F0 vượt rào 'tẩu thoát' khỏi bệnh viện dã chiến ở Vĩnh Phúc 'lúc thì nói đi bộ, lúc lại bảo được một người đi xe máy chở'

Xã hội 01/08/2021 14:23

Lợi dụng lúc cán bộ y tế không để ý, một bệnh nhân mắc Covid-19 đã vượt rào trốn khỏi Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo thông tin từ Zing News, trưa 1/8, chỉ huy Công an TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đang xác minh lời khai của ông Lưu Văn Sơn (43 tuổi) để phối hợp với các cơ quan chức năng truy vết, tìm người tiếp xúc với người đàn ông này.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo cơ quan công an, ông Sơn là bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc. Khoảng 19h ngày 31/7, ông Sơn lợi dụng lúc cán bộ y tế không chú ý đã vượt rào, bỏ trốn khỏi khu điều trị.

Sau đó không lâu, lực lượng chức năng đã đưa bệnh nhân này trở về Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Chỉ huy công an TP.Vĩnh Yên cho biết: "Bệnh nhân này khai không rõ ràng, lúc thì nói đi bộ, lúc thì bảo được một người đi xe máy chở đi. Chúng tôi đang xác minh và tìm những người liên quan". Bên cạnh đó, ông Sơn từng bị tai nạn xe máy làm ảnh hưởng đến tâm lý.

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Từ khóa:   Covid-19 bệnh viện dã chiến bệnh nhân COVID-19 bỏ trốn

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