Cảnh báo lừa đảo trực tuyến: Trang web 'ma' giả mạo thông tin tiêm chủng để chiếm đoạt tài sản

Đại diện NCSC chia sẻ, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị này phát hiện một số trang web đã lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người dân để giả mạo thông tin xin trợ cấp tiêm chủng vắc-xin COVID-19 và lừa tiền cứu trợ. Trong đó, có 2 tên miền chính đang được các đối tượng lợi dụng gồm honapply.vn và miniboon.vn

Theo thông tin từ Tiền Phong, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) vừa cảnh báo một số trang web giả mạo thông tin xin trợ cấp tiêm chủng vắc xin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

NCSC cũng đề nghị người dùng internet khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến, có thể chủ động thông báo, cảnh báo cho Trung tâm NCSC tại địa chỉ: https://canhbao.ncsc.gov.vn. Bên cạnh đó, đề phòng cao độ để bảo vệ mình và người thân trước những nguy cơ lừa đảo đang ngày càng gia tăng.

Ngay khi phát hiện các trang web này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trung tâm NCSC đã phối hợp xử lý để gỡ bỏ. Qua vụ việc này, NCSC khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác trước các thông tin có nội dung tương tự đồng thời truy cập vào các website chính thống của Bộ Y tế tại địa chỉ htttps://moh.gov.vn để cập nhật thông tin tin cậy.

Chiêu thức lừa đảo được các trang web 'ma' sử dụng - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, NCSC đã cảnh báo hàng loạt các thủ đoạn lừa đảo khác liên quan đến dịch bệnh COVID-19 như giả mạo là nhân viên của tổ chức y tế trong nước hoặc quốc tế, điển hình như Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương của Việt Nam, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (“CDC”), hay Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organisation hoặc “WHO”), gửi thư điện tử cho nạn nhân với tập tin đính kèm, hoặc các liên kết dẫn đến các nội dung về “cập nhật” tình hình lây nhiễm của COVID-19. Khi mở các tập tin đính kèm hay nhấp vào các liên kết, máy tính của nạn nhân sẽ bị tấn công bởi các mã độc hoặc có thể bị lọ lọt thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng được lưu trữ trực tuyến sẽ đánh cắp.

Nhiều đối tượng cũng lợi dụng tâm lý lo sợ lây nhiễm COVID-19, sử dụng mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến để quảng bá các sản phẩm mạo nhận có khả năng phòng ngừa virus như vắc xin để lừa nạn nhân cũng như tuyên truyền các phương thuốc chưa từng được kiểm chứng.

Bên cạnh đó, xuất hiện đối tượng xấu giả làm bác sĩ hoặc nhân viên bệnh viện mạo nhận đã điều trị cho bạn bè hay người thân của nạn nhân khỏi COVID-19 và yêu cầu nạn nhân thanh toán phí cho quá trình điều trị đó.

Cũng trong thời gian này, xuất hiện những đối tượng lừa đảo tranh thủ tâm lý giúp đỡ cộng đồng đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch để dụ dỗ nạn nhân quyên góp cho các quỹ từ thiện lừa đảo do chúng lập ra mạo nhận là giúp đỡ những cá nhân, đồng bào, hay khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài ra chúng còn dụ dỗ nạn nhân đóng góp cho hoạt động phát triển vắc xin chống lại virus hoặc tặng khẩu trang miễn phí đã được tẩm thuốc mê.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) khuyến nghị người dùng Internet Việt Nam, khi phát hiện ra các tình huống có dấu hiệu lừa đảo như đề cập ở trên, có thể trực tiếp đường link, tình huống lừa đảo trực tuyến đến https://canhbao.ncsc.gov.vn. Trung tâm NCSC sẽ tổng hợp và phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý nhằm hạn chế việc lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng.