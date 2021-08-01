Đắk Lắk thông báo tạm dừng kế hoạch đón công dân về địa phương sau công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ

Tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo tạm hoãn kế hoạch đến TP.HCM để đón các công dân về quê tránh dịch sau khi có công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 1/8, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết sau khi có công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk tạm dừng kế hoạch ban đầu đón công dân từ TP.HCM về quê để tiếp tục họp bàn kỹ lưỡng hơn.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, theo kế hoạch cũ, tỉnh dự kiến ngày 1/8 sẽ đến TP.HCM đón bà con đang tạm trú tại TP về quê. Tuy nhiên, chiều 31/7, sau khi có công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh tạm dừng kế hoạch cũ. Ông Trung cho hay: "Sáng mai (2/8), tỉnh sẽ họp bàn căn cơ hơn và phối hợp với TP.HCM xem ý kiến của họ thế nào".

CSGT hỗ trợ người dân về quê - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch đón công dân từ TP.HCM về Đắk Lắk đợt 1. Theo đó, đầu giờ chiều hôm nay (1/8), đoàn sẽ đi TP.HCM. Sáng 2/8, lực lượng y tế sẽ tổ chức test nhanh cho công dân rồi huy động 22 xe của Công ty CP xe khách Phương Trang chở về tập trung tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng (TP.Buôn Ma Thuột). Tại đây, các công dân sẽ được khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm, phân loại để có các hình thức cách ly phù hợp.

Dự kiến đợt 1, tỉnh Đắk Lắk sẽ đón nhóm đối tượng là người già, trẻ em; phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người đi khám chữa bệnh, người thăm thân nhân hoặc đi công tác chưa trở về được; lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động là thân nhân của người có công với cách mạng, lao động đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng.

Hiện tỉnh Đắk Lắk có gần 20.000 công dân đi lao động, học tập ở các tỉnh, thành phố phía Nam đăng ký được hỗ trợ đưa đón về quê tránh dịch.

Trước đó, trong 2 ngày 29 và 30/7, gần 2.000 công nhân, người lao động được tỉnh Đồng Nai hộ tống về bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk.

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