Gia đình anh L.B.G. đi làm công nhân ở các tỉnh phía Nam và đang chở gia đình về quê tránh dịch COVID-19 thì va chạm với xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến anh L.B.G. tử vong tại chỗ, vợ và 2 con được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đang điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 31/7 anh L.B.G. (SN 1992, trú tại bản Mường Lống 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) điều khiển xe máy BKS 70G1-14332 chở theo vợ là chị D.Y.X. (SN 1992) cùng hai con lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (hướng Đắk Lắk-Gia Lai).

Khi đến km 1667 + 980 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo), xe anh L.B.G. đã va chạm với xe đầu kéo do tài xế P.M.H. (SN 1990, trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến anh L.B.G. tử vong tại chỗ, vợ và 2 con được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Dân Việt

Được biết, gia đình anh G. đi làm công nhân ở các tỉnh phía Nam và đang chở gia đình về quê tránh dịch COVID-19.

Chứng kiến cảnh thương tâm, người đi đường đã hỗ trợ tiền để đưa thi thể anh G. về quê mai táng và kinh phí chữa trị cho vợ con anh đang cấp cứu ở bệnh viện.

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