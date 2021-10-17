CEO Phương Hằng tuyên bố đã giao nộp chứng cứ có tính 'knock out' cuối cùng đối với ông Võ Hoàng Yên

Xã hội 17/10/2021 19:37

Trong buổi livestream vào tối ngày 17/10, CEO Đại Nam tiết lộ rằng bà đã cung cấp chiếc điện thoại chứa toàn bộ tin nhắn với ông Võ Hoàng Yên để theo đuổi vụ kiện của mình với vị "thần y" này đến cùng.

Thời gian qua, CEO Nguyễn Phương Hằng đã phát sóng các buổi livestream của mình với chủ đề thiện nguyện, người xem cũng tưởng như vụ kiện giữa bà Hằng và ông Võ Hoàng Yên đã "đi vào dĩ vãng". Tuy vậy, vào buổi livestream tối ngày 17/10, nữ đại gia đã tiết lộ một chi tiết khá "sốc" về vụ việc này.

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Bà Phương Hằng tiết lộ đã giao nộp chiếc điện thoại chứa tin nhắn của bà và ông Võ Hoàng Yên để làm bằng chứng lên cơ quan chức năng - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, bà Phương Hằng đã tuyên bố sẽ kiên quyết theo đuổi vụ việc bị "thần y" Võ Hoàng Yên lừa đảo đến cùng khi cung cấp các bằng chứng cho cơ quan điều tra. Theo đó, nữ CEO đã trích lục toàn bộ tin nhắn giữa mình và ông Võ Hoàng Yên để minh chứng cho việc bà đã bị lừa.

"Tôi đã giao điện thoại của tôi để trích lục toàn bộ tin nhắn, xem Võ Hoàng Yên cho cơ quan điều tra làm bằng chứng xem có thật tôi bị lừa đảo hay không? Hay Võ Hoàng Yên vẫn tin tưởng rằng tôi không dám công khai những tin nhắn đó, không dám đưa điện thoại của tôi ra?" - Bà Hằng nói.

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Bà Hằng cho biết lý do mà đến hiện tại mới giao ra điện thoại là vì đây sẽ là cú "knock out" cuối cùng của bà dùng để buộc tội ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Internet

Đồng thời, bà Hằng còn cho hay, bản thân bà vô cùng bức xúc khi mình là nạn nhân nhưng lại bị kẻ đã lừa đảo mình đe dọa và hành hung: "Vì sao câu chuyện đã rất rõ ràng nhưng phải đi đến 4 luật sư và 5 người cùng tấn công tôi cùng một lúc? Nếu quý vị là tôi, quý vị sẽ làm sao? Tôi cam kết những gì tôi nói là sự thật."

Có thể thấy, thông qua những gì bà Hằng nói trong buổi livestream, thái độ của bà về vụ việc này vẫn còn rất quyết liệt. CEO Đại Nam còn khẳng định, mình sẽ còn gửi đơn tố cáo lên các cấp cao hơn để "xem mọi chuyện sẽ đi về đâu". Ngoài ra, nữ đại gia tiết lộ, lý do mà đến hiện tại mới giao ra điện thoại là vì đây sẽ là cú "knock out" cuối cùng của bà dùng để buộc tội ông Võ Hoàng Yên.

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