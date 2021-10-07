Bộ Ngoại giao chính thức lên tiếng về vấn đề xuyên tạc lịch sử của bộ phim 'Quân đội Vương Bài'

Xã hội 07/10/2021 20:17

Sau khi có thông tin bộ phim Quân đội Vương Bài của Trung Quốc có chi tiết xuyên tạc lịch sử, Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao đã chính thức lên tiếng.

Theo Thanh Niên, tại buổi họp báo vào chiều ngày 7/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng đã bình luận về chi tiết xuyên tạc lịch sử về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam trong trailer của bộ phim Quân đội Vương Bài đang được dư luận vô cùng quan tâm.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng đã bình luận về chi tiết xuyên tạc lịch sử trong trailer của bộ phim Quân đội Vương Bài - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chú ý đến thông tin này. Bà Hằng nói: "Chúng tôi đề nghị phía Trung Quốc cùng thực hiện nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao 2 nước về việc tăng cường tuyên truyền hữu nghị, khách quan, củng cố cơ sở xã hội thuận lợi cho phát triển quan hệ 2 nước".

Trước đó, vào cuối tháng 9 vừa rồi, ki mà trailer của bộ phim Quân đội Vương Bài phát hành công khai, cư dân mạng Việt Nam đã chỉ ra được những chi tiết xuyên tạc lịch sử liên quan đến cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc Việt Nam diễn ra vào khoảng thời gian cuối thập niên 70, đầu 80 của thế kỷ thứ 20.

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Bối cảnh lịch sử trong Quân đội vương bài khiến khán giả Việt Nam bức xúc - Ảnh: VTV

Cụ thể, trong trailer này, có những phân cảnh mà quân đội Trung Quốc chiến đấu với một lực lượng binh lính khác có sử dụng súng tiểu liên AK và được ngụy trang bởi các lớp lá cây. Trang phục của các diễn viên Trung Quốc cũng "vô tình" trùng khớp với trang phục được các người lính nước này mặc trong giai đoạn chiến tranh xâm lược biên giới Việt Nam năm 1979.

Bên cạnh đó, có nhiều phân đoạn trong trailer, quân đội Trung Quốc đã dùng pháo binh để chiến đấu. Được biết, pháo binh cũng là lực lượng chiến đấu nòng cốt được Trung Quốc sử dụng trong những cuộc chiến tại biên giới phía bắc Việt Nam, khu vực Vị Xuyên (Hà Giang).

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Từ khóa:   phim Quân đội Vương Bài Người phát ngô Bộ Ngoại giao xuyên tạc lịch sử

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