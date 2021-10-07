400.000 liều vaccine AstraZeneca của Hungary sẽ được chính phủ mua lại

Xã hội 07/10/2021 12:59

Nghị quyết số 122/NQ-CP vừa được chính phủ ban hành liên quan đến việc mua lại 400.000 liều vaccine AstraZeneca của Hungary.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, tại Nghị quyết số 122/NQ-CP, Chính phủ đã đồng ý với số lượng vaccine mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ trong năm 2021 vượt qua quy định tại Nghị quyết 21/NQ-CP đã được ban hành ngày 26/2/2021 của Chính phủ (khoảng 150 triệu liều vaccine).

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Chính phủ chấp nhận mua vaccine với hạn sử dụng đến ngày 31/10/2021 - Ảnh: Internet

Qua đó, Thủ tướng Chính phủ đã được Chính phủ đồng ý cho phép việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đã được quy định tại Luật Đấu thầu điều 26 trong việc mua lại 400.000 liều vaccine AstraZeneca của Chính phủ Hungary.

Cụ thể, Chính phủ chấp nhận mua vaccine với hạn sử dụng đến ngày 31/10/2021; chấp nhận việc không thể đàm phán giá của vaccine dựa trên quy định của Chính phủ Hungary và đồng thời chấp nhận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vaccine hoặc sử dụng vaccine.

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Chính phủ còn yêu cầu Bộ Y tế cần khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Chính phủ còn yêu cầu Bộ Y tế cần khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng của vaccine và hiệu quả, tiến độ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

TP.HCM: 3 người trong gia đình hành hung nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 bị khởi tố

TP.HCM: 3 người trong gia đình hành hung nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 bị khởi tố

Công an quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 3 người trong cùng một gia đình đã bị khởi tố vì hành vi chống người thi hành công vụ trong khuôn khổ vụ hành hung nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

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Từ khóa:   vacicne AstraZeneca Chính phủ mua vaccine Bộ Y tế

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