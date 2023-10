Công an quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 3 người trong cùng một gia đình đã bị khởi tố vì hành vi chống người thi hành công vụ trong khuôn khổ vụ hành hung nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Theo Thanh Niên, ngày 6/10, thông tin từ Cơ quan CQĐT Công an quận 8, 3 người trong cùng một gia đình là Liêu Tuấn Trọng (50 tuổi), Liêu Thanh Thảo (23 tuổi, con gái ông Trọng) và Huỳnh Thị Cẩm Hương (47 tuổi, vợ ông Trọng) đã bị khởi tố bởi hành vi chống đối người thi hành công vụ. Được biết, 3 người này đều liên quan đến vụ việc hành hung nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở quận 8.

3 thành viên trong gia đình liên quan đến vụ hành hung nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đã bị khởi tố - Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra cho biết, 3 bị can này đã tấn công 2 người là nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại phường 4, quận 8 vào trưa ngày 24/9 vừa qua.

Thời điểm xảy ra vụ việc, hai nhân viên lấy mẫu là anh H.N. (27 tuổi), Q.P. (24 tuổi) đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng ngay trước số nhà 618/18 Phạm Thế Hiển. Từ trong nhà, ông Trọng đi ra và muốn tự lấy mẫu nên yêu cầu được phát que lấy mẫu.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 24/9 vừa qua - Ảnh: Cắt từ clip

Vì đảm bảo quy trình lấy mẫu không xảy ra sai sót, Q.P. đã không phát que thử, ông Trọng thì không muốn lấy mẫu tại chỗ vì lo lây nhiễm chéo nên cả 2 đã xảy ra xô xát, anh H.N. lập tức nhảy vào can ngăn. Vì bênh vực cho ông Trọng, lúc này Thảo và bà Hương đã ném bàn ghế nhựa vào 2 thanh niên lấy mẫu xét nghiệm khiến họ bỏ đi.

Nhận được tin báo sự việc, Công an phường 4, quận 8, phối hợp với Công an quận 8 đã tiến hành làm việc với các đối tượng liên quan và khởi tố 3 bị can trên vì đã tấn công 2 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

