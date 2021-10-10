Vy Oanh làm thơ gửi tặng bà Phương Hằng, không quên 'đá xéo' chuyện ủng hộ chống dịch Covid-19: 'Đất của bà đã chuyển thành tiền được chưa?'

Xã hội 10/10/2021 15:13

Nữ ca sĩ Vy Oanh vừa đăng tải lên trang cá nhân của mình một bài đăng khá dài nói về vụ kiện của mình với nữ CEO Đại Nam, đồng thời cô cũng đã "tức cảnh sinh thơ", gửi tặng một bài thơ đến bà Phương Hằng.

Lùm xùm giữa Vy Oanh và CEO Nguyễn Phương Hằng nổ ra kể từ hồi tháng 5 khi nữ ca sĩ đặt ra câu hỏi lý do vì sao mà nữ đại gia lại không đưa tiền mặt mà lại ủng hộ bằng bất động sản (cụ thể là những miếng đất thuộc sở hữu của vợ chồng bà. Kể từ đó, Vy Oanh bị nữ CEO này tố nhiều điều tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến cô và cả gia đình.

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Lùm xùm giữa Vy Oanh và CEO Nguyễn Phương Hằng nổ ra kể từ hồi tháng 5 - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, là cuộc chiến kéo dài hàng tháng trời của 2 người phụ nữ, thậm chí Vy Oanh còn khẳng định đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng. Sự việc chỉ tạm kết thúc bằng việc Vy Oanh...đi đẻ.

Vào đầu tháng 10 vừa qua, có thông tin Vy Oanh đã rút đơn tố cáo bà Phương Hằng, thậm chí việc này cũng đã được nữ CEO xác nhận trên livestream của mình. Tuy nhiên, Vy Oanh lại khẳng định mình sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng và bác bỏ hoàn toàn các tin đồn cô đã rút bỏ đơn tố cáo kia.

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Status được Vy Oanh đăng tải cách đây ít giờ - Ảnh: Chụp màn hình

Chỉ ít giờ trước, Vy Oanh có đăng tải trên trang cá nhân của mình một bài viết khá dài nói về những sự việc xoay quanh vụ kiện của mình và CEO Đại Nam. Nữ ca sĩ còn không quên "đá xéo" sang hỏi về vấn đề ủng hộ đất của nữ đại gia cho công tác chống dịch bệnh: "Chỉ vì một câu: 'Sao không tặng tiền mặt?' khi nói về việc tặng đất chống dịch Covid của bà. Nhưng tôi hỏi nào có sai, sau nửa năm, chính phủ VN đang dập dịch sắp thành công rồi, đất của bà đã chuyển thành tiền được chưa, có người bệnh nào được hỗ trợ bởi chỗ đất đó chưa?".

Vy Oanh cô biết, thời điểm đó cô đã bị nữ CEO nhắc tên liên tục trong các buổi livestream trong khi bản thân cô chỉ là một người qua đường, comment một điều mà mình đang thắc mắc mà thôi. Hơn nữa, nữ ca sĩ cho biết, vì danh dự của mình đã bị tổn hại nặng nề nên yêu cầu bà Phương Hằng hãy nộp đầy đủ bằng chứng về các lời tố của bà cho cơ quan chức năng nếu như không muốn bị dính vào vòng lao lý.

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Bài thơ mà Vy Oanh 'tức cảnh sinh thơ' gửi đến CEO Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Cô còn cho cho biết, mình là một người tin tưởng vào pháp luật, không quên "nhắc" cho bà Phương Hằng nhớ về việc mình đang bị rất nhiều người tố cáo: "Tôi luôn tin tưởng vào pháp luật, trắng đen sẽ rõ ràng hết nhé, 30 chưa phải là tết! Sống sao mà cả đống đơn kiện vậy mà không biết nhìn lại mình." Ngoài ra, trước khi kết thúc bài đăng, Vy Oanh còn "tức cảnh sinh thơ", gửi đến nữ CEO một bài thơ do chính tay mình viết.

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Từ khóa:   Vy Oanh Vy Oanh kiện bà Phương Hằng CEO Phương Hằng

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