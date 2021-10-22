TP.HCM: Người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng cao chung cư xuống đất

Xã hội 22/10/2021 08:42

Công an quận Tân Phú, (TP.HCM) đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người do rơi từ tầng cao ở một chung cư thuộc phường Hòa Thạnh.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 21/10, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã phối hợp các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người rơi từ tầng cao chung cư tử vong.

Được biết, trưa cùng ngày, nghe tiếng động mạnh ở khu vực giếng trời chung cư trên đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú), người dân chạy đến xem và phát hiện một người đàn ông tử vong ở lầu 1.

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Công an khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông rơi lầu tử vong ở quận Tân Phú - Ảnh: Người Lao Động

Tại khu vực tầng 19, cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra phát hiện hai vỏ lon bia, bốn lon còn nguyên, vỏ hộp cơm, một đôi dép,...

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Đôi dép tại hiện trường - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo Người Lao Động, một cư dân sống tại chung cư này cho hay trưa cùng ngày nhìn thấy người đàn ông này đi vào chung cư rồi lên lầu 19 ngồi uống bia. Sau đó ít phút thì người đàn ông này bị rơi lầu tử vong. Nhiều người khẳng định người đàn ông không phải cư dân sinh sống tại chung cư trên. 

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

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