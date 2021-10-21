Tang lễ của bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương đã được diễn ra tại nhà riêng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, liên quan đến sự việc bé trai L.G.H (2 tuổi) mất tích rồi tử vong ở Bình Dương, được biết, vào ngày 21/10, tang lễ của cháu bé được tổ chức tại khu vực gần nhà thuộc ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Theo thông báo của gia đình trước đó, tang lễ sẽ không nhận phúng điếu và được diễn ra đơn giản tại nhà. Anh Đ. - bố của nạn nhân - thẫn thờ ôm di ảnh con. Trong đoạn clip được đăng tải, nhiều người thân và hàng xóm cũng có mặt tại nơi chôn cất cháu bé. Khung cảnh tang thương khiến ai cũng đau lòng.

Thông tin sơ lược về vụ việc, theo báo Lao động, thi thể cháu được tìm thấy dưới suối, nổi lên mặt nước. Khu vực này cách nhà cháu bé khoảng 600m, rất rậm rạp, khó đi. Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra để xác minh xem có dấu hiệu tội phạm hay không.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 15/10, cháu L.G.H. đang chơi trước nhà, cha mẹ vào trong nhà rồi quay ra nhưng không thấy con trai đâu. Tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé.

Bé L.G.H. (2 tuổi) mất tích vào ngày 15/10 ở Bình Dương - Ảnh: Internet

Sau sự việc, gia đình đã trình báo cho chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm.

Sau 2 ngày không tìm thấy, sáng 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương ra thông báo truy tìm cháu L.G.H. Công an cũng đã lập chuyên án để điều tra vụ cháu bé mất tích. Sau 5 ngày tìm kiếm thì phát hiện thi thể cháu ở dưới suối gần nhà.

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ,

Vụ bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương: Người có mặt tại hiện trường thuật lại sự việc Liên quan đến vụ bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương, bạn của ba nạn nhân có mặt tại hiện trường đã thuật lại sự việc khi ấy.

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