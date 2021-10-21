Từ ngày 21/10, tần suất chuyến bay Hà Nội - TP.HCM tăng lên 6 chuyến/ngày

Xã hội 21/10/2021 07:30

Bộ GTVT vừa quyết định tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa, trong đó có đường bay trục Hà Nội - TP.HCM.

Theo Người Lao ĐộngBộ GTVT vừa có báo cáo Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện tổ chức hoạt động vận tải hành khách của các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng không đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 giai đoạn 1.

Đối với lĩnh vực hàng không, trên cơ sở đánh giá thực tế kết quả thí điểm đợt đầu tiên, Bộ GTVT đã tiếp tục xây dựng kế hoạch phục hồi đường bay nội địa trong thời gian từ ngày 21/10 đến hết ngày 30/11/2021.

Cụ thể, đường bay Hà Nội - TP HCM, Hà Nội - Đà Nẵng; Đà Nẵng - TP HCM và ngược lại thực hiện không quá 6 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ 21/10 đến 14/11 và không quá 7 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ 15/11 đến 30/11. Các đường bay khác thực hiện không quá 4 chuyến hàng ngày mỗi chiều.

Tần suất khai thác của mỗi hãng hàng không trên từng chặng bay sẽ được tăng thêm 1 chuyến bay/ngày vào các thời điểm ngày 1-11 và 15-11 nếu hệ số sử dụng ghế trung bình trên chặng bay đó của toàn bộ các hãng hàng không trong vòng 7 ngày trước đó đạt từ 75% trở lên.

Từ ngày 21/10, tần suất chuyến bay Hà Nội - TP.HCM tăng lên 6 chuyến/ngày - Ảnh 1
các đường bay giữa Hà Nội - TP HCM - Đà Nẵng thực hiện không quá 6 chuyến bay nội địa hàng ngày mỗi chiều - Ảnh: Internet

Theo Công an TP.HCM, điều kiện với khách hàng đi máy bay và tổ bay cũng được quy định rõ ràng. Cụ thể:

Đối với khách hàng: quyết định yêu cầu với người cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cần Thơ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.

Các trường hợp hành khách khác cần đáp ứng một trong ba điều kiện: có chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay); có giấy chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc có giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.

Vẫn theo quyết định trên, tất cả hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không (check-in) tại điểm xuất phát.

Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác... Trên máy bay, hành khách luôn đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc.

Đối vối tổ bay: yêu cầu phải đáp ứng đủ 2 điều kiện. Thứ nhất, có giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19/giấy ra viện sau điều trị Covid-19 không quá 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay.

Thứ hai là có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước khi làm nhiệm vụ trên tàu bay.

Sau chuyến bay, trường hợp tổ bay thực hiện chuyến bay khứ hồi trong ngày thì không cần xét nghiệm khi quay lại điểm đi, thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe cho đến chuyến bay tiếp theo.

Trường hợp phải cư trú tại địa phương của cảng hàng không, sân bay đến, tổ bay được về nhà, thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe cho đến chuyến bay tiếp theo. Nếu lưu trú tạm thời thì hãng hàng không phải bố trí nơi lưu trú đảm bảo phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

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