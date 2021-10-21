Xuất hiện clip mẹ cháu bé lê từng bước khi hay tin con được tìm thấy, sự thật khiến nhiều người phẫn nộ

Xã hội 21/10/2021 21:08

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được cho là mẹ của cháu bé 2 tuổi ở Bình Dương khóc lóc đến mức không thể đi nổi khi hay tin tìm thấy con. Tuy nhiên, sự thật sau đó khiến nhiều người không khỏi tức giận.

Việc bé trai L.G.H. (SN 2019) ngụ ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương tử vong sau 5 ngày mất tích gây được sự chú ý lớn từ dư luận. Đáng chú ý, trên mạng xã hội, nhiều thông tin, hình ảnh thậm chí là video sai sự thật được chia sẻ rầm rộ nhằm mục đích "câu" tương tác làm khán giả phẫn nộ.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người mẹ ngồi bệt xuống đất, lê từng bước khi nghe tin con đã tử vong dưới mương được chia sẻ rộng rãi. Trong khi nhiều người vào để lại bình luận chia buồn thì một số cư dân mạng xã tin ý nhận ra đoạn clip này là giả. 

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Nội dung đoạn clip - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Pháp luật và Bạn đọc, thực chất, đây là clip ghi lại sự việc một gia đình đi tìm tro cốt người thân đã mất. Vụ việc được đăng tải từ hồi đầu tháng 3.

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Nhiều người để lại bình luận chia buồn cùng gia đình cháu bé 2 tuổi - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, tình trạng này đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu sự việc xảy ra. Trước đó, khi cháu bé mất tích được 3 ngày, chia sẻ với Tổ Quốc, mẹ cháu bé cho biết có rất nhiều thông tin không đúng sự thật, thậm chí có người còn nhắn tin lừa đảo gia đình.

"Gia đình tôi hiện đang rất bế tắc và rối ren. Nhiều ngày qua, mạng xã hội cũng đã xuất hiện nhiều thông tin không xác thực. Người này nói cho người kia rồi lan truyền tùm lum, gây nhiễu loạn thông tin. Thậm chí, có người còn nói đã tìm được con tôi rồi.

Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi trong suốt 3 ngày nay. Hôm qua, tôi nhận được tin nhắn cho biết họ đã tìm thấy con tôi. Họ nói có người thương con tôi nên bắt về nuôi. Nếu tôi muốn nhận lại bé thì phải gửi tiền, nạp card cho họ.

Sau đó, tôi đã trình báo với công an về trường hợp này. Qua điều tra, công an cho biết mã số của số điện thoại này ở rất xa, và người này đang muốn lừa đảo" - chị N. khi ấy cho biết.

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Gia đình cháu bé - Ảnh: Internet

Thậm chí, khi thi thể cháu H. được tìm thấy. đã mất, mẹ cháu vẫn phải đau đớn đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái: "Mọi người đừng gọi nữa gia đình em tìm được con rồi, con nó mất rồi".

Cháu bé ra đi để lại niềm đau xót to lớn cho gia đình. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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Tang lễ của bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương đã được diễn ra tại nhà riêng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

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