Hàng xóm nghẹn lòng kể về bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: 'Khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương, xung quanh ai cũng quý mến'

Sự ra đi của bé trai 2 tuổi ở Bình Dương sau 5 ngày mất tích khiến không chỉ gia đình mà những người xung quanh cũng vô cùng đau xót. Trong tang lễ hôm qua, nhiều hàng xóm đã có mặt đưa tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng.

Liên quan đến vụ bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương, danh tính cháu bé được xác định là L.G.H (2 tuổi), ngụ tại xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, ngày 21/10, tang lễ của cháu bé được diễn ra tại nhà riêng và không nhận phúng điếu. Tại buổi lễ, bên cạnh người thân, nhiều hàng xóm cũng đã có mặt để chia buồn cùng gia đình. Khung cảnh tang thương khiến ai cũng rơi nước mắt.

Một hàng xóm chia sẻ: "Nghe tin bé mất mà tôi không tin được, ngày thường nó cứ nô đùa với mấy đứa nhỏ trong xóm, khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương, xung quanh ai cũng quý mến".

Người thân, hàng xóm có mặt tại đám tang cháu bé - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, ngoài cháu H., vợ chồng anh Đ. còn một đứa con gái nhỏ mới 6 tháng tuổi phải nhờ người trông giúp. Hôm tổ chức tang lễ, ông bà ngoại ở tận Bình Phước, lại do dịch bệnh nên nhiều người thân không kịp gặp mặt bé lần cuối.

Cha của cháu bé ôm di ảnh con - Ảnh: Dân Trí

Thông tin sơ lược về vụ việc, theo báo Lao động, trước đó, vào khoảng 10h ngày 15/10, cháu L.G.H. đang chơi trước nhà, cha mẹ vào trong nhà rồi quay ra nhưng không thấy con trai đâu. Tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé.

Sau sự việc, gia đình đã trình báo cho chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm.

Sau 2 ngày không tìm thấy, sáng 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương ra thông báo truy tìm cháu L.G.H. Công an cũng đã lập chuyên án để điều tra vụ cháu bé mất tích. Sau 5 ngày tìm kiếm thì phát hiện thi thể cháu ở dưới suối gần nhà.

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ,

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