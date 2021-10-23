Số ca F0 trong cộng đồng tại Bình Chánh có dấu hiệu tăng: Xét nghiệm nhanh hơn 3.000 mẫu, phát hiện 78 ca dương tính

Xã hội 23/10/2021 08:51

Dữ liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM cho thấy số ca nhiễm mới trong những ngày qua tại huyện Bình Chánh cao hơn các quận, huyện còn lại.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 22/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã kiểm tra công tác lấy mẫu xét nghiệm nhanh và tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại 11 ấp thuộc xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh,.

Sáng cùng ngày, huyện đã phát hiện 78 trường hợp xét nghiệm nhanh dương tính trên hơn 3.000 mẫu xét nghiệm được lấy.

Ngay lập tức, huyện Bình Chánh đã áp dụng ngay hướng dẫn mới về quy trình xử lý ổ dịch tại cộng đồng. Đối với hộ gia đình có ca F0, các thành viên trong hộ sẽ được xét nghiệm và cách ly trong 14 ngày từ ngày phát hiện ca nhiễm đầu tiên.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đánh giá sơ bộ các tiêu chí như có ít nhất 2 hộ gia đình có F0 trong cùng khu vực và có giao tiếp với nhau, tính chất của địa bàn dân cư, tình trạng tiêm chủng, đã từng là ổ dịch trong 3 tháng trước đó.

Sau đánh giá sơ bộ, lực lượng chức năng sẽ khoanh vùng ổ dịch nhằm phong tỏa tạm thời ổ dịch trong vòng 24 giờ để điều tra và xét nghiệm kháng nguyên nhanh.

Sở Y tế TP.HCM cho hay giám sát dữ liệu mỗi ngày phát hiện số ca mắc tại Bình Chánh có dấu hiệu tăng. HCDC cùng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Bình Chánh triển khai quy trình mới xét nghiệm thần tốc, chăm sóc và cách ly ca F0 tại nhà.

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Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, HCDC tổ chức tiêm vắc xin cho người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều khi điều tra dịch tễ. Việc huyện Bình Chánh áp dụng kịp thời hướng dẫn mới về quy trình phát hiện và xử lý F0 tại cộng đồng sẽ giúp phân loại nguy cơ, kiểm soát dịch bệnh và có cơ sở điều chỉnh quy trình mới để phù hợp nhất với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.

Trước đó, ngày 21/10, Sở Y tế TP đã tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn về triển khai quy trình phát hiện và xử lý F0 tại cộng đồng trong tình hình thích ứng an toàn với COVID-19.

Huyện Bình Chánh là địa phương tiên phong áp dụng quy trình này tại các khu vực đang diễn ra ổ dịch, khu vực nguy cơ cao trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B. Công tác này nhằm  nhanh chóng dập dịch, kiểm soát sự lây lan.

Dữ liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM cho thấy số ca nhiễm mới trong những ngày qua tại huyện Bình Chánh cao hơn các quận, huyện còn lại. Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch tại TP.HCM trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế tối 21/10, huyện Bình Chánh là 1 trong 11 địa phương thuộc vùng vàng (cấp độ 2).

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Từ khóa:   COVID-19 Huyện Bình Chánh TP.HCM

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