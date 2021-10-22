Chủ tịch UBND TP.HCM: 'Sẽ mở dần dịch vụ ăn uống tại chỗ và một số dịch vụ khác tại vì nó là đặc điểm của thành phố và để người dân phát triển sinh kế'

Chỉ thị 18 của UBND TP.HCM quy định từ ngày 1/10, nhiều ngành nghề, lĩnh vực được mở cửa hoạt động trở lại trừ quán bar, beer club, pub, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết dự kiến tuần tới, thành phố cho mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ ở một số khu vực kiểm soát được dịch. Theo ông Mãi, trên tinh thần thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, TP.HCM sẽ không ra một công thức chung áp dụng hết cho các địa phương. Thay vào đó, có những nội dung cần liên thông sẽ liên thông, nhưng có những cái thuộc địa bàn sẽ do chính quyền địa phương tự quyết.

Sau khi TP công bố cấp độ dịch, các địa phương sẽ căn cứ vào đó để mở lại các hoạt động. "Ví dụ như khu vực này đạt cấp 1 rồi thì sẽ được mở nhiều dịch vụ hơn địa bàn còn ở nguy cơ mức 2, 3. Các hoạt động sinh kế cũng theo đó mà mở cửa", ông Mãi nói. Chủ tịch nhấn mạnh: "TP.HCM sẽ mở dần dịch vụ ăn uống tại chỗ và một số dịch vụ khác tại vì nó là đặc điểm của thành phố và để người dân phát triển sinh kế. Tất nhiên, việc mở lại các dịch vụ này phải theo các bộ tiêu chí an toàn của từng lĩnh vực thành phố đã quy định".

Ảnh minh họa: Internet Chỉ thị 18 của UBND TP.HCM quy định từ ngày 1/10, nhiều ngành nghề, lĩnh vực được mở cửa hoạt động trở lại trừ quán bar, beer club, pub, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo. Theo chỉ thị này, dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng chỉ được bán hàng mang đi, không được phục vụ tại chỗ. Tuy nhiên, những ngày gần đây một số quán xá trên địa bàn thành phố đã rục rịch đón khách. Mới đây, Sở Công thương TP.HCM kiến nghị cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP được mở cửa hoạt động bình thường, tức được tổ chức hoạt động bao gồm cả hình thức bán mang đi và phục vụ tại chỗ, trừ các loại hình kinh doanh bán bia, rượu. Điều kiện của các cơ sở này hoạt động là đáp ứng các yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch của ngành y tế và theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP.

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