'Âm nhạc chiều Chủ Nhật' cùng bà chủ Đại Nam: Thông báo live nóng giao lưu với CĐM nhưng vẫn tiện thể tiết lộ 'thuyết ÂM MƯU' đáng ngờ?

Trước đó, vào tối ngày 21/10, theo nguồn tin từ Zing News, liên quan đến đơn đề nghị xử lý hành vi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về vấn đề sử dụng tiền từ thiện, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) xác nhận đã làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của nữ thư ký thân cận với bà Phương Hằng tiếp tục có thông báo về buổi livestream tới đây. Cụ thể, bà chủ Đại Nam hứa hẹn sẽ giao lưu âm nhạc cùng CĐM vào chiều Chủ Nhật này. Song, sau đó lại tiết lộ sẽ bàn về chủ đề "Thuyết âm mưu" khiến CĐM xôn xao.

"Buổi làm việc diễn ra chiều 21/10. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ để sớm có kết quả về vấn đề tiền từ thiện", nguồn tin xác nhận.

Doanh nghiệp và Tiếp thị thông tin thêm về vụ việc, bà Nguyễn Phương Hằng đi cùng với một số người. Buổi làm việc bắt đầu từ khoảng 14h.

Trước đó, vào ngày 19/10, Tuổi Trẻ đưa tin, Bộ Công an có giấy mời bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) lúc 14h ngày 19/10 có mặt tại trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, đường Nguyễn Trãi, quận 1 để làm việc liên quan tới đơn của bà yêu cầu xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Huỳnh Minh Hưng.

Tuy nhiên, cùng ngày, theo một nguồn tin khác, bà Hằng thông tin vì không khỏe từ trước nên hẹn lại ngày 21/10 sẽ lên Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để làm việc.

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Cuối tháng 8/2021, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM thông báo đã chuyển đơn bà Hằng tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng (ngụ quận 10) đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bà Hằng gửi đơn đến phòng PC02 tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân nhận tiền từ thiện của nhà hảo tâm.

Theo đơn, trong quá trình kêu gọi, tiếp nhận tiền từ thiện, ông Hưng không tự minh bạch, không công khai, công bố rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các nhà hảo tâm được biết.

Sau khi xem xét, Phòng PC02 đã chuyển đơn đến Phòng PC01 để mở rộng điều tra, xử lý.