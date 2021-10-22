Xe khách 'chui' từ Bình Dương ra Hà Nội có hành khách dương tính Covid-19, Sở GTVT khuyến cáo đặc biệt

Theo lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, chiếc xe có hành khách dương tính Covid-19 không có lộ trình vào bến xe Mỹ Đình mà chỉ đi qua khu vực này để trả khách. Cơ quan chức năng các địa phương có liên quan đang tìm kiếm, truy vết hành trình.

Dẫn tin từ Zing News, ngày 21/10, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết xe khách từ Bình Dương ra Hà Nội có hành khách dương tính Covid-19 là xe chạy "chui".

Cụ thể, theo lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, chiếc xe trên cũng không có lộ trình vào bến xe Mỹ Đình mà chỉ đi qua khu vực này để trả khách. Cơ quan chức năng các địa phương có liên quan đang tìm kiếm, truy vết hành trình.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cơ quan này cũng cho biết Hà Nội chưa thống nhất mở lại hoạt động xe khách liên tỉnh với Bình Dương. Hiện, chỉ có các tuyến xe khách từ Hà Nội đi/về từ các tỉnh gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La với số chuyến bằng 5% số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được công bố thí điểm hoạt động.

Sở GTVT Hà Nội khuyến cáo hành khách muốn lưu thông bằng xe khách liên tỉnh nên vào bến mua vé và khai báo đầy đủ lịch sử dịch tễ để đảm bảo an toàn giao thông cũng như công tác phòng chống dịch.

Trước đó, vào ngày 20/10, Sở Y tế Hà Nội thông tin về trường hợp anh T.S.T. (39 tuổi, quê Hà Giang), đi xe khách từ Bình Dương đến Hà Nội lúc 3h30 cùng ngày dương tính với nCoV.

CDC Hà Nội cũng đã ra thông báo khẩn tìm người đi xe của nhà xe Vân Tuyến khởi hành từ Bình Dương đến khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) khoảng 3h30 ngày 20/10.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-khach-chui-tu-binh-duong-ra-ha-noi-co-hanh-khach-duong-tinh-covid-19-so-gtvt-khuyen-cao-dac-biet-432409.html