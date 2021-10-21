NÓNG: Sau thời gian 'cáo ốm', bà Nguyễn Phương Hằng đã tới trụ sở Bộ Công an làm việc theo thư mời liên quan đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Liên quan đến đơn đề nghị xử lý hành vi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về vấn đề sử dụng tiền từ thiện, bà Nguyễn Phương Hằng đã tới trụ sở Bộ Công an làm việc theo thư mời trước đó.

Theo nguồn tin từ Zing News, liên quan đến đơn đề nghị xử lý hành vi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về vấn đề sử dụng tiền từ thiện, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) xác nhận đã làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng. "Buổi làm việc diễn ra chiều 21/10. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ để sớm có kết quả về vấn đề tiền từ thiện", nguồn tin xác nhận.

Doanh nghiệp và Tiếp thị thông tin thêm về vụ việc, bà Nguyễn Phương Hằng đi cùng với một số người. Buổi làm việc bắt đầu từ khoảng 14h. Hình ảnh được cho là nữ CEO Đại Nam tại cơ quan công an - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Trước đó, vào ngày 19/10, Tuổi Trẻ đưa tin, Bộ Công an có giấy mời bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) lúc 14h ngày 19/10 có mặt tại trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, đường Nguyễn Trãi, quận 1 để làm việc liên quan tới đơn của bà yêu cầu xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Huỳnh Minh Hưng.

Tuy nhiên, cùng ngày, theo một nguồn tin khác, bà Hằng thông tin vì không khỏe từ trước nên hẹn lại ngày 21/10 sẽ lên Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để làm việc. Nhiều tháng nay, ồn ào giữa bà Phương Hằng và Mr Đàm nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận - Ảnh minh họa: Internet Cuối tháng 8/2021, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM thông báo đã chuyển đơn bà Hằng tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng (ngụ quận 10) đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Bà Hằng gửi đơn đến phòng PC02 tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân nhận tiền từ thiện của nhà hảo tâm. Theo đơn, trong quá trình kêu gọi, tiếp nhận tiền từ thiện, ông Hưng không tự minh bạch, không công khai, công bố rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các nhà hảo tâm được biết. Sau khi xem xét, Phòng PC02 đã chuyển đơn đến Phòng PC01 để mở rộng điều tra, xử lý.

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