Người phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi ở Bình Dương kể lại chi tiết 'LẠ', khó lý giải: 'Sau gần 10 phút tìm kiếm, nhìn thấy bé nổi lên ở con suối'

Xã hội 21/10/2021 10:14

Liên quan đến vụ bé trai mất tích bí ẩn ở Bình Dương, người trực tiếp phát hiện ra thi thể cháu bé đã kể lại một chi tiết lạ trong quá trình tìm kiếm.

Sau 6 ngày với hàng ngàn người tham gia tìm kiếm và không ít tin đồn về việc bị bắt cóc, bé trai 2 tuổi mất tích tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương được phát hiện tử vong tại một con suối.

Theo đó, Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 15/10, người nhà bé H. bỗng chốc không thấy bé đâu nên tỏa nhau đi tìm. Sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng, cha mẹ bé đăng thông tin của bé lên mạng xã hội nhờ sự giúp đỡ tìm kiếm của cộng đồng.

Trong thời gian bé bị mất tích, xuất hiện rất nhiều tin đồn, thông tin trên mạng về việc phát hiện đối tượng bắt cóc bé nhưng sau đó được xác định không đúng.

Như việc hai người đàn ông đi xe máy bế một em bé là con em của họ nhưng bị vạ lây do bị "hiểu nhầm" là bắt cóc, khiến họ phải chủ động đến công an "kêu oan". Hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc "thông chốt" kiểm dịch tại huyện Hớn Quản, Bình Phước (gần với Bình Dương) bị tạm giữ, nhưng không phát hiện liên quan tới em bé mất tích.

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Hiện trường phát hiện ra thi thể bé - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong khi đó, hàng ngàn người dân tại Bình Dương, Bình Phước đã vào cuộc hỗ trợ tìm kiếm suốt nhiều ngày. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng cũng phát hình ảnh và thông báo tìm kiếm bé.

Tới trưa ngày hôm qua 20/10, bé được phát hiện đã chết tại một con suối cách nhà khoảng vài trăm mét, xung quanh là rừng cao su và cây cỏ um tùm.

Đáng chú ý, chia sẻ trên Trí Thức Trẻ, anh T. - người trực tiếp phát hiện thi thể bé cho hay: "Khu vực con suối nơi tìm thấy thi thể bé H. nhóm tìm kiếm đã đến khoảng 20 lần trước đó nhưng không thấy bé đâu", Người này cho biết thêm, tại thời điểm tìm kiếm bé, nhóm tình nguyện bàng hoàng khi thấy thi thể một bé trai nổi lên mặt nước sau 10 phút. Tuy nhiên anh T. cũng nhận định khu vực phát hiện xác bé H. khá rậm rạp và nhiều rãnh nước sâu chính vì vậy nghi vấn đặt ra là đứa bé 2 tuổi làm cách nào để vượt qua khu vực này.

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Nhóm tình nguyện viên khẳng định bé H rất khó để đi qua khu vực rậm rạp và nhiều rãnh nước sâu - Ảnh: Tổ Quốc

Anh T. thông tin thêm: "Một đứa bé 7 tuổi cũng sẽ rất khó đi qua được khu vực này, huống chi bé H. chỉ mới 2 tuổi. Xung quanh khu vực này vẫn có nhà dân sinh sống. Lúc nhận tin báo tìm thấy bé H. ở dưới suối, chúng tôi đã biết tỷ lệ còn sống của thằng bé rất thấp. Khi đến nơi thấy sự việc, ai cũng xót xa, nghẹn ngào".

Hiện cơ quan công an đã lập chuyên án điều tra nhằm xác định dấu hiệu phạm tội.

Vụ bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn: Trước khi nhận tin dữ phát hiện thi thể con, gia đình từng tìm được đồ chơi của bé ở lô cao su gần nhà

Vụ bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn: Trước khi nhận tin dữ phát hiện thi thể con, gia đình từng tìm được đồ chơi của bé ở lô cao su gần nhà

Sau 5 ngày người thân, chính quyền và người dân đi tìm không có tung tích về cháu bé thì trưa nay trong lúc đi qua lô cao su gần nhà, người dân trong khu vực đã phát hiện thi thể bé dưới suối. Trước đó, người nhà từng tìm thấy đồ chơi của bé tại khu vực này.

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