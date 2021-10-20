Sau 5 ngày người thân, chính quyền và người dân đi tìm không có tung tích về cháu bé thì trưa nay trong lúc đi qua lô cao su gần nhà, người dân trong khu vực đã phát hiện thi thể bé dưới suối. Trước đó, người nhà từng tìm thấy đồ chơi của bé tại khu vực này.

Theo Tổ Quốc, vào khoảng 12h trưa ngày 20/10, người dân tại xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể cháu L.G.H (2 tuổi) nạn nhân bị mất tích vào trưa ngày 15/10. Sau 5 ngày người thân, chính quyền và người dân đi tìm không có tung tích về cháu bé thì trưa nay trong lúc đi qua lô cao su gần nhà, người dân trong khu vực đã phát hiện thi thể bé dưới suối.

Theo ghi nhận, con suối phía sau nhà bé H chỉ cách nhà khoảng 200-300m. Thi thể cháu bị mắc lại tại một cành cây. Người thân cháu bé cũng đã xác nhận cháu đúng là L.G.H. Hiện trường phát hiện ra thi thể cháu bé Trước đó, vào khoảng 10h ngày 15/10, bé L.G.H (2 tuổi) đang chơi trước nhà ở ấp Tân Định, xã Minh Tân cùng mẹ là chị H.T.A.N. Thấy bé đang chơi trước sân nên chị N đi vào trong nhà, khi vào nhà được một lúc và quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé.

Sự việc sau đó được thông báo cho chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Chính quyền xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, sau gần 2 ngày tổ chức tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích về cháu bé. Theo ghi nhận, khu vực nơi cháu bé bị mất tích khi chơi trước sân nhà nằm gần lô cao su, ít người qua lại. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người thân cũng đăng tải hình ảnh của bé lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. Gia đình từng tìm kiếm khu vực quanh nhà nhưng không thấy Đáng chú ý, theo nguồn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, trong quá trình tìm kiếm, gia đình bé trai 2 tuổi cho biết ngay trong đêm đầu tiên xảy ra vụ việc, cả gia đình có đến các khu vực xung quanh thì phát hiện có đồ chơi của bé ở lô cao su gần nhà. Nhìn thấy đồ chơi liên quan của bé ở đây, gia đình đã tập trung tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cháu đâu. Ngay sau đó, nhiều người dân dù không họ hàng thân với gia đình cháu nhưng cũng hỗ trợ đi tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích cháu bé. Đến trưa nay, thi thể cháu đã được phát hiện tại địa điểm chỉ cách nhà khoảng 200-300m. Ảnh: Tổng hợp

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