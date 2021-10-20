Thi thể cháu bé nổi lên mặt nước, khu vực này cách nhà cháu bé khoảng 600m, rất rậm rạp, khó đi.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, chiều 20/10, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) thực hiện khám nghiệm tử thi bé trai 2 tuổi được tìm thấy ở con suối cạnh nhà để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Đây cũng chính là cháu bé mất tích gây xôn xao suốt những ngày qua.

Bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn những ngày qua - Ảnh: Báo Đất Việt

Trước đó, khoảng 10h ngày 15/10, bé L.G.Đ (2 tuổi) đang chơi trước nhà ở ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng cùng mẹ là chị H.T.A.N. Thấy bé đang chơi trước sân nên chị N. đi vào trong nhà, một lúc sau người mẹ quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không thấy bé.

Ngay khi phát hiện, gia đình hoảng hốt đi tìm, đồng thời thông báo sự việc đến cơ quan chức năng. Đến chiều cùng ngày, người thân tìm thấy đồ chơi của cháu trước lô cao su. Khu vực xảy ra sự việc ít người qua lại, không có camera an ninh nên việc tìm kiếm cháu bé gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin báo Đất Việt, thi thể cháu bé nổi lên mặt nước, khu vực này cách nhà cháu bé khoảng 600m, rất rậm rạp, khó đi. Gia đình của bé cho biết, đang rất buồn nhưng cũng gửi lời cảm ơn cộng đồng đã hỗ trợ tìm kiếm cháu trong những ngày qua. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, gia đình của bé cũng đã xác nhận đã tìm thấy bé.

Một tài khoản khác được cho là người thân bé Hưng thông tin về vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện lực lượng của UBND xã đang phối hợp cùng công an huyện Dầu Tiếng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra để xác minh xem có dấu hiệu tội phạm hay không.

NÓNG: Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương Bé trai 2 tuổi mất tích trưa ngày 15/10, sau 5 ngày tìm kiếm thi thể bé được tìm thấy dưới suối cách nhà nạn nhân không xa.

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