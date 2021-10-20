Hình ảnh hiện trường nơi tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương, cách nhà 600m, rất rậm rạp, khó đi

Xã hội 20/10/2021 14:44

Thi thể cháu bé nổi lên mặt nước, khu vực này cách nhà cháu bé khoảng 600m, rất rậm rạp, khó đi.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, chiều 20/10, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) thực hiện khám nghiệm tử thi bé trai 2 tuổi được tìm thấy ở con suối cạnh nhà để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Đây cũng chính là cháu bé mất tích gây xôn xao suốt những ngày qua.

mat tich 1
Bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn những ngày qua - Ảnh: Báo Đất Việt

Trước đó, khoảng 10h ngày 15/10, bé L.G.Đ (2 tuổi) đang chơi trước nhà ở ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng cùng mẹ là chị H.T.A.N. Thấy bé đang chơi trước sân nên chị N. đi vào trong nhà, một lúc sau người mẹ quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không thấy bé.

Ngay khi phát hiện, gia đình hoảng hốt đi tìm, đồng thời thông báo sự việc đến cơ quan chức năng. Đến chiều cùng ngày, người thân tìm thấy đồ chơi của cháu trước lô cao su. Khu vực xảy ra sự việc ít người qua lại, không có camera an ninh nên việc tìm kiếm cháu bé gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh hiện trường nơi tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương, cách nhà 600m, rất rậm rạp, khó đi - Ảnh 2

Theo thông tin báo Đất Việt, thi thể cháu bé nổi lên mặt nước, khu vực này cách nhà cháu bé khoảng 600m, rất rậm rạp, khó đi. Gia đình của bé cho biết, đang rất buồn nhưng cũng gửi lời cảm ơn cộng đồng đã hỗ trợ tìm kiếm cháu trong những ngày qua. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, gia đình của bé cũng đã xác nhận đã tìm thấy bé. 

mat tich 3
Một tài khoản khác được cho là người thân bé Hưng thông tin về vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện lực lượng của UBND xã đang phối hợp cùng công an huyện Dầu Tiếng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra để xác minh xem có dấu hiệu tội phạm hay không. 

NÓNG: Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương

NÓNG: Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương

Bé trai 2 tuổi mất tích trưa ngày 15/10, sau 5 ngày tìm kiếm thi thể bé được tìm thấy dưới suối cách nhà nạn nhân không xa.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai mất tích bí ẩn bé trai mất tích tìm thấy thi thể bé trai

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 40 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 40 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 13 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số