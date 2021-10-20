Mẹ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương 'đau khổ' lên tiếng: 'Có người lừa đảo là đang giữ con em để tống tiền'

Xã hội 20/10/2021 08:28

Trước hàng loạt những thông tin sai lệch và một số lợi dụng sự việc nhằm trục lợi, mẹ của bé trai đã lên tiếng đầy bức xúc trên trang cá nhân.

Vụ việc bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn những thời gian qua đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cụ thể, bé trai L.G.H. (sinh năm 2019) được xác định mất tích lúc 10h ngày 15/10 tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương khi đang chơi cùng mẹ là chị H.T.A.N. trước sân nhà.

Khi đó, bé trai mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng, mặc quần short màu xanh, chân không mang dép. Ngay sau khi mất tích, không chỉ người thân mà hàng xóm cùng lực lượng chức năng và thậm chí ngay cả cộng đồng mạng - những người không hề quen biết, cũng tích cực điều tra tung tích, động viên và thường xuyên cung cấp thông tin với mong muốn gia đình sớm tìm ra bé.

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 Hình ảnh của bé trai mất tích - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗ trợ của mọi người thì đâu đó cũng có một số người đã lợi dụng tình hình rối ren của gia đình để đăng tải nhiều thông tin sai lệch nhằm câu like, câu view,... Thậm chí, quá đáng hơn là lợi dụng tâm lý muốn tìm thấy con của gia đình hòng lừa đảo và trục lợi. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, chị H.T.A.N. (mẹ của bé H.) đã bức xúc đăng tải dòng trạng thái phản ánh vấn đề này:

"Tại có quá nhiều bạn hiểu lầm là gia đình mình tìm được con rồi, cũng rất nhiều bạn tưởng bé trai ở Vị Xuyên - Hà Giang là con em nên em xin xác nhận lần nữa bé không phải con em nha. Hiện tại gia đình và công an đang nỗ lực tìm kiếm. Em rất biết ơn mọi người đã quan tâm và báo tin nhưng gia đình em cũng rất phẫn nộ với một số người cố tình cắt ghép hình ảnh, đăng tin sai sự thật gây hoang mang trên mạng xã hội.

Còn có một số người lừa đảo là đang giữ con em để tống tiền gia đình. Em không hiểu nổi trái tim họ sao máu lạnh quá. Trong lúc gia đình em đang tuyệt vọng đau buồn vậy mà có một số người lại lợi dụng nỗi đau người khác làm công cụ kiếm tiền".

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Vietnamnet, Công an huyện Dầu Tiếng cho biết, sau một quá trình điều tra và tìm kiếm chưa có kết quả, cơ quan chức năng cũng phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị, xã phường để hỗ trợ tìm người mất tích, nêu rõ đặc điểm nhận dạng của bé.

Cũng theo báo này, một số người dân gần hiện trường cho biết, chiều ngày 15/10 có một đôi nam nữ đi xe máy chở theo một bé trai giống như đặc điểm nhận dạng, tuy nhiên sau đó không thấy xuất hiện tại khu vực này.

Bất thường vụ bé trai 2 tuổi mất tích nhiều ngày ở Bình Dương: Người dân thấy đôi nam nữ chở theo cháu bé như nhận dạng

Bất thường vụ bé trai 2 tuổi mất tích nhiều ngày ở Bình Dương: Người dân thấy đôi nam nữ chở theo cháu bé như nhận dạng

Suốt 4 ngày qua, gia đình bé trai mất tích bí ẩn cùng lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm, thậm chí còn sử dụng flycam nhưng vẫn chưa có kết quả.

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