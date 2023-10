"Tại có quá nhiều bạn hiểu lầm là gia đình mình tìm được con rồi, cũng rất nhiều bạn tưởng bé trai ở Vị Xuyên - Hà Giang là con em nên em xin xác nhận lần nữa bé không phải con em nha. Hiện tại gia đình và công an đang nỗ lực tìm kiếm. Em rất biết ơn mọi người đã quan tâm và báo tin nhưng gia đình em cũng rất phẫn nộ với một số người cố tình cắt ghép hình ảnh, đăng tin sai sự thật gây hoang mang trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗ trợ của mọi người thì đâu đó cũng có một số người đã lợi dụng tình hình rối ren của gia đình để đăng tải nhiều thông tin sai lệch nhằm câu like, câu view,... Thậm chí, quá đáng hơn là lợi dụng tâm lý muốn tìm thấy con của gia đình hòng lừa đảo và trục lợi. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, chị H.T.A.N. (mẹ của bé H.) đã bức xúc đăng tải dòng trạng thái phản ánh vấn đề này:

Còn có một số người lừa đảo là đang giữ con em để tống tiền gia đình. Em không hiểu nổi trái tim họ sao máu lạnh quá. Trong lúc gia đình em đang tuyệt vọng đau buồn vậy mà có một số người lại lợi dụng nỗi đau người khác làm công cụ kiếm tiền".

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Vietnamnet, Công an huyện Dầu Tiếng cho biết, sau một quá trình điều tra và tìm kiếm chưa có kết quả, cơ quan chức năng cũng phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị, xã phường để hỗ trợ tìm người mất tích, nêu rõ đặc điểm nhận dạng của bé.

Cũng theo báo này, một số người dân gần hiện trường cho biết, chiều ngày 15/10 có một đôi nam nữ đi xe máy chở theo một bé trai giống như đặc điểm nhận dạng, tuy nhiên sau đó không thấy xuất hiện tại khu vực này.